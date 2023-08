Os ativos digitais estão mudando a forma como interagimos com o mundo financeiro. Enquanto muitos percebem as criptomoedas como investimentos especulativos sem valor, o setor continua ganhando força, oferecendo aos seguidores várias formas de obter renda passiva.

Vamos analisar três ativos que recontextualizaram as finanças modernas, Cardano, Shiba Inu e Chancer. Cada um desses projetos possui recursos exclusivos que oferecem oportunidades lucrativas para os usuários. Por exemplo, as instituições estão adotando cada vez mais o Cardano como forma de pagamento.

A moeda meme Shiba Inu vem desenvolvendo sua rede e agora pode enriquecer seus seguidores, enquanto Chancer oferece uma oportunidade única para os entusiastas de “play-to-earn”. O Chancer é um aplicativo preditivo baseado em blockchain que permite aos usuários definirem suas próprias condições de apostas.

Shiba Inu – monetizando memes

O Shiba Inu ingressou no espaço das criptomoedas como um token meme sem valor. No entanto, seus desenvolvedores têm trabalhado para introduzir mais casos de uso para o ativo. Além disso, a comunidade vibrante do SHIB tem ajudado a criptomoeda temática a atrair mais seguidores.

A Invezz.com relatou vários lançamentos futuros projetados para aprimorar funcionalidades e ofertas dentro do ecossistema Shiba Inu. Nesse contexto, Shiba Inu não é mais um meme, mas um investimento legítimo em criptomoeda que pode enriquecer os usuários.

Chancer – transformando as apostas usando a tecnologia blockchain

Enquanto Shiba Inu e Cardano ganham atenção devido às suas oportunidades de investimento, o Chancer Token ($CHANCER) oferece o primeiro mercado preditivo baseado em blockchain do mundo para os usuários apostarem em vários eventos. O projeto testemunhou uma tração ampliada devido a seus serviços descentralizados, permitindo que os indivíduos definam seu jogo, regras e probabilidades.

O $CHANCER capacita a plataforma Chancer, oferecendo aos titulares oportunidades únicas de lucrar com seus mercados preditivos de acordo com seus conhecimentos e interesses. Os membros que possuem o token podem criar seus mercados ou apostar no que outros Chancers criam.

Chancer é um bom investimento?

Chancer promete transformar a forma como prevemos resultados e recompensamos previsões precisas na era da web3.

A pré-venda do Chancer, que começou em 13 de junho, tem como meta $ 15.000.000 e acontecerá em 12 etapas. O valor do ativo sobe a cada fase – atualmente na segunda fase.

A pré-venda do Chancer ultrapassou US$ 1 milhão recentemente, confirmando o entusiasmo da comunidade pela plataforma de apostas descentralizada exclusiva. Enquanto isso, o roteiro indica que qualquer aumento sustentável no $ HANCER pode acontecer em 2024, quando a plataforma principal finalmente for lançada.

Cardano – abraçando as criptomoedas

Enquanto Shiba Inu continua atraindo atenção, outras altcoins também estão fazendo movimentos. Cardano está entre os projetos que alcançaram tração significativa no espaço. Sua equipe experiente lançou uma rede sustentável e segura para criar contratos inteligentes e aplicativos descentralizados.

Cardano oferece uma plataforma robusta e escalável que pode satisfazer a demanda futura no espaço blockchain. Consequentemente, algumas instituições estão aceitando Cardano e outras criptomoedas como opções de pagamento. Como visto aqui, Cardano continua sendo uma lucrativa oportunidade de investimento.

