Libra para rand (GBP/ZAR) cai após fortes dados SA: compre a queda

A taxa de câmbio da libra para o ZAR recuou ligeiramente após os dados relativamente fortes da produção manufatureira da África do Sul. O par GBP/ZAR caiu para a mínima de 23,96 na quarta-feira, abaixo da alta deste mês de 24,28.

Atividade manufatureira sul-africana

Copy link to section

Os pares GBP/ZAR e USD/ZAR caíram ligeiramente após os últimos dados de manufatura sul-africanos. De acordo com a produção manufatureira do país, a produção saltou 1,2% em junho. Esse aumento foi melhor do que a estimativa mediana de 0,7%.

A produção industrial subiu de 2,4% em maio para 5,5% na comparação anual. Além disso, esse aumento foi melhor do que os 3,0% estimados. Esses números significam que o problemático setor manufatureiro está avançando.

A produção manufatureira da África do Sul foi afetada pelo setor de energia, com alguns analistas alertando que as quedas de energia podem continuar por muito tempo.

Dados adicionais publicados esta semana mostraram que a produção de mineração continuou a piorar em junho. A produção e as vendas da mina nos últimos 12 meses até maio caíram 4,6% e 4,2%, respectivamente. A produção agora está cerca de 7,8% abaixo do nível da pandemia.

Do lado positivo, a queda na produção de platina e paládio impulsionou os preços desses metais. A África do Sul produz 70-75% da platina mundial.

Em tudo isso, as dificuldades econômicas da África do Sul continuarão por um tempo. Analistas esperam que a economia cresça 0,3% neste ano enquanto a taxa de desemprego permaneça em patamar elevado.

Previsão de preços GBP/ZAR

Copy link to section

Save

Gráfico GBPZAR por TradingView

O preço GBP/ZAR caiu após os fortes dados de manufatura da África do Sul. No gráfico de 4 horas, o par moveu-se acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 períodos (EMA).

Ao mesmo tempo, as duas linhas do MACD formaram um cruzamento de baixa, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) recuou abaixo do nível de sobrecompra. Está ligeiramente acima do ponto neutro de 50.

Portanto, suspeito que o par libra para rand retomará a tendência de alta antes dos próximos dados do PIB do Reino Unido agendados para sexta-feira. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será a alta desta semana de 24,28.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.