Previsão do índice Nifty 50: as ações indianas testarão novamente a alta histórica?

O índice Nifty 50 moveu-se de lado na quinta-feira, com os comerciantes se reposicionando para a próxima decisão sobre a taxa de juros do Reserve Bank of India (RBI). O par estava sendo negociado a ₹ 19.583, onde esteve nos últimos dias. Este preço está alguns pontos abaixo da alta histórica de ₹ 19.991.

Decisão de taxa de juros RBI

O índice Nifty 50, que acompanha as principais empresas indianas, teve um bom desempenho nos últimos meses. Como alguns de seus pares europeus, como o índice CAC 40 e DAX, recentemente atingiu seu ponto mais alto já registrado. Ele saltou mais de 16% em relação ao nível mais baixo de abril.

O próximo catalisador importante para o índice Nifty 50 é a próxima decisão sobre a taxa de juros do RBI. Como escrevi neste relatório , a maioria dos analistas acredita que o RBI deixará as taxas de juros inalteradas em 6,5%.

O movimento exato não terá impacto direto nos índices Nifty 50 e BSE. Em vez disso, os dois reagirão à orientação futura do banco. Um sinal de que começará a cortar as taxas antes do primeiro trimestre de 2024 será positivo para as ações indianas.

Os maiores ganhos no índice Nifty 50 na quinta-feira foram Adani Enterprises e Adani Ports, cujas ações saltaram mais de 1,25%. Essas ações subiram depois que um relatório da Bloomberg disse que Adani estava considerando vender a participação de US$ 6 bilhões na Wilmar.

Adani não confirmou a reportagem. Tal movimento fornecerá os fundos necessários para pagar algumas de suas dívidas. Com base na avaliação de US$ 6,7 bilhões da Wilmar, a participação de Adani é estimada em cerca de US$ 3 bilhões.

Depois de despencar alguns meses atrás, o preço das ações da Adani Enterprises subiu mais de 150% em relação à mínima acumulada no ano. Permanece nitidamente mais baixo do que a máxima acumulada no ano. Outras empresas com melhor desempenho no índice Nifty 50 foram Petróleo e Gás Natural, Bharat Petroleum e Cipla.

Nifty 50 previsão do índice

O gráfico diário mostra que o índice Nifty 50 esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Recentemente, ele transformou a resistência importante em ₹ 18.887 (máxima de 30 de novembro de 2022) em um suporte. O índice está sendo apoiado pelas médias móveis de 50 e 100 dias, mesmo quando o MACD forma um padrão de divergência de baixa.

As perspectivas para as ações indianas são otimistas, com o preço-alvo imediato em ₹ 19.991, o ponto mais alto em julho. Essa visualização se tornará inválida se o preço cair abaixo de ₹ 19.290.

