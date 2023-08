Você deve comprar ações internacionais na possibilidade de um retorno cíclico?

Foi uma semana lenta para os mercados financeiros, já que os investidores aguardam o relatório de inflação dos EUA em algumas horas. Como tal, não tem sido um ambiente ideal para day trading e especulação de ações de curto prazo.

Em vez disso, este é o ambiente perfeito para planejamento de longo prazo. As condições comerciais de verão permitem que os investidores se afastem dos mercados, pois há muito tempo para considerar as oportunidades nos próximos meses e anos.

O mercado de ações dos EUA está se recuperando em 2023, apesar dos desafios contínuos, como o ciclo de aperto do Fed. Mas as ações internacionais (ou seja, ações de outros países além dos Estados Unidos) subiram ainda mais.

Por que você deve investir em ações internacionais?

Copy link to section

O mercado de ações dos EUA é o maior do mundo. Ele superou constantemente as ações internacionais na última década, então talvez os investidores estejam relutantes em transferir fundos para outros mercados.

Mas há muitas razões para fazê-lo.

A primeira é a diversificação. Uma economia incerta, como a atual, oferece a melhor desculpa para diversificar a carteira de ações dos EUA.

Em segundo lugar, as ações internacionais são negociadas com avaliações muito baixas. Por exemplo, em comparação com o S&P 500, a relação P/L relativa para ações internacionais é 30% abaixo da média de longo prazo.

Em terceiro lugar, o dólar fraco (por exemplo, EUR/USD chegou ao fundo do poço em outubro passado e subiu mais de 1.500 pips ou 15 cifras altas) favorece as ações internacionais em vez das domésticas.

Uma maneira de acompanhar o desempenho das ações internacionais é observar o índice MSCI EAFE.

Índice MSCI EAFE exclui ações dos EUA e Canadá

Copy link to section

O índice MSCI EAFE acompanha o desempenho das ações em 21 mercados desenvolvidos além dos EUA e Canadá. Ele se concentra principalmente em ações europeias, mas também inclui mercados como Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Cingapura e Japão.

2023 foi um bom ano para as ações internacionais, conforme refletido pelo índice MSCI EAFE. O índice formou um possível padrão de alta, o chamado triângulo contínuo.

Triângulos em execução em mercados de alta são difíceis de interpretar porque a maioria dos traders considera o padrão uma cunha ascendente (ou seja, um padrão de baixa). Mas, a menos que a ação do preço caia abaixo do ponto mais baixo do padrão (onda a), o viés permanece de alta com uma meta de 161,8% do movimento antes do triângulo, projetado a partir do final do triângulo.

Em outras palavras, o MSCI EAFE pode facilmente chegar a 3.000, em vez de quebrar mais baixo.

Save

Índice MSCI EAFE x S&P 500

Copy link to section

O gráfico abaixo mostra o desempenho das ações internacionais em comparação com o índice . Simplificando, apenas entre 2003 e 2008 as ações internacionais superaram as ações americanas.

Save

Então, talvez, dado o dólar fraco e a perspectiva de que o Fed possa atingir a taxa terminal mais cedo ou mais tarde, investir em ações internacionais não seja uma má escolha.

Save