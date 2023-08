A DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG) registrou um lucro surpreendente em seu segundo trimestre fiscal na semana passada, enquanto os estados dos EUA continuaram a legalizar as apostas online. Suas ações ainda perderam mais de 15% nos últimos dias.

Cramer compartilha sua opinião sobre DraftKings

Copy link to section

Mas Jim Cramer não concorda com a liquidação. Ele está convencido de que a DraftKings está posicionada para mais crescimento à medida que a temporada da NFL começa no próximo mês.

O CEO Jason Robbins está entregando. Você quer participar da temporada de futebol, isso eu vou te dizer.

Observe que a empresa listada na Nasdaq também elevou sua orientação de vendas para o ano inteiro, que agora está cerca de US$ 220 milhões acima do consenso.

Mais importante, pelo menos três empresas (Wells Fargo, JPMorgan, Truist) aumentaram suas respectivas opiniões sobre a DraftKings após sua atualização trimestral, sugerindo que os analistas veem força contínua nas apostas online nos próximos meses.

Talvez seja por isso que a ESPN também fez parceria com a Penn Entertainment esta semana para lançar um sportsbook – e é concebível que a crescente demanda por jogos de azar não se restrinja a esses grandes e notáveis nomes.

Plataformas promissoras como Chancer.com podem se beneficiar muito.

O Chancer está no centro das apostas online

Copy link to section

Chancer é uma plataforma baseada em blockchain que visa revolucionar as apostas online.

O projeto reúne transmissão ao vivo e apostas sociais para que seus usuários tenham não apenas a experiência mais emocionante, mas também relativamente mais segura com o jogo. Ele é alimentado por um token nativo homônimo que você pode usar para criar apostas ou participar delas.

A futura rede totalmente descentralizada deseja capitalizar o mercado de apostas e jogos digitais de US$ 90 bilhões, que deve se expandir a um CAGR de 10% no futuro.

O que é ainda mais interessante é que a dinâmica de oferta e demanda realmente tende a determinar o preço do token $CHANCER – o que significa que você pode vê-lo essencialmente como um investimento potencial.

No momento da redação, o token BSC0 está sendo vendido por $0,011 na pré-venda.

NFL pode aumentar a demanda pelo token Chancer

Copy link to section

Como é evidente, uma maior demanda pode se traduzir em uma valorização do preço do token $CHANCER.

É aí que entra a próxima temporada de futebol. Normalmente, a NFL leva a um aumento nas apostas, o que pode convidar mais usuários ao Chancer.com este ano para criar e participar de apostas online – para as quais eles precisarão do token nativo da plataforma.

Considerando tudo isso, a National Football League poderia impulsionar a demanda pelo $CHANCER, o que pode servir como um catalisador para um aumento de preço.

Mesmo sem a temporada de futebol, no entanto, o token BSC0 já arrecadou mais de $1,2 milhão até agora, o que desenha um quadro bastante otimista da demanda que já está sendo observada.

Outro ponto positivo de curto prazo para o token $CHANCER pode ser a ativação em exchanges de criptomoedas – algo que está programado para acontecer assim que a pré-venda em andamento terminar.

Spot Bitcoin ETF pode ser um vento favorável para $CHANCER

Copy link to section

Lembre-se de que $CHANCER, em sua essência, é uma criptomoeda, o que significa que o token nativo pode se beneficiar dos ventos favoráveis relacionados à criptografia e à medida que o ecossistema cresce de forma mais ampla.

De acordo com Statista, a cripto será um mercado de $ 38 bilhões até o final deste ano e se expandirá agressivamente nos próximos anos para atingir cerca de $ 65 bilhões em 2027. Isso sinaliza um crescimento de mais de 70% em quatro anos.

No acumulado do ano, o mercado de criptomoedas teve um desempenho notavelmente bom, conforme evidenciado em um rali de 80% no Bitcoin. Mas ainda existem fatores que podem catalisar sua próxima etapa no curto prazo.

Por exemplo, os investidores estão aguardando a aprovação regulatória para um ETF Spot Bitcoin que Cathie Wood – CEO da Ark Investment Management – recentemente mencionou que a SEC poderia aprovar vários de uma vez.

Além da Ark e da BlackRock, outros sete gestores de ativos também entraram com pedidos junto ao regulador dos Estados Unidos para esse tipo de fundo negociado em bolsa. O mercado de criptomoedas também pode se beneficiar quando o banco central confirmar que concluiu a elevação das taxas de juros.

No geral, à medida que o espaço das criptomoedas continua a se recuperar, o Chancer, como um componente dele, também pode se fortalecer. Para obter detalhes sobre como investir no token $CHANCER, visite o site do projeto aqui.

Save