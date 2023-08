O USD/MXN é uma compra após a decisão da taxa do Banco do México?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O peso mexicano perdeu força após a decisão do Banco do México sobre a taxa de juros. A taxa de câmbio USD/MXN foi negociada a 17,11 na sexta-feira, acima da mínima acumulada no ano de 16,61.

Decisão do Banco Central do México

O par USD/MXN reagiu levemente à última decisão sobre a taxa de juros do México. Em sua reunião de quinta-feira, o banco central do país decidiu deixar as taxas inalteradas em 11,25%, em linha com o que os analistas esperavam.

O banco central mexicano manteve as taxas de juros inalteradas neste nível nas últimas quatro reuniões consecutivas. Como outros bancos, aumentou as taxas agressivamente em uma tentativa de combater a elevada inflação ao consumidor. Ele empurrou as taxas de uma baixa de 4% em maio de 2021 para 11,25%.

Em sua declaração anexa, o banco central mexicano deu a entender que as taxas precisarão permanecer nesse nível elevado por um tempo. Ele concordou que as perspectivas inflacionárias ainda eram “muito complexas”. O banco disse:

“Para alcançar uma convergência ordenada e sustentada da inflação plena para a meta de 3%, (o conselho) considera que será necessário manter a taxa de referência em seu nível atual por um período prolongado”, disse.

A taxa de câmbio USD/MXN esteve em uma profunda tendência de queda nos últimos meses. Ele caiu mais de 22% desde seu ponto mais alto em 22 de março, tornando o peso mexicano uma das moedas com melhor desempenho este ano.

o forex par também reagiu levemente aos dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. Em seu relatório, o Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrou que a inflação nominal subiu para 3,2% em julho, abaixo dos 3,3% esperados. O núcleo da inflação recuou para 4,7%. Portanto, o Federal Reserve provavelmente aumentará as taxas de juros em mais 0,25%.

Análise técnica USD/MXN

O par USD para MXN esteve em uma forte tendência de queda nos últimos meses. Ao longo do caminho, formou um canal descendente mostrado em preto. Este canal conecta os níveis mais altos e mais baixos desde setembro do ano passado.

O par caiu abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa caiu acima do ponto neutro. Portanto, o par provavelmente retomará a tendência de baixa, já que os vendedores visam o lado inferior do canal em 16,61.

