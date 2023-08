Preço do Curve Finance: O CRV é uma oportunidade após os acontecimentos recentes?

Curve Dao (CRV), o token de governança do protocolo DeFi Curve Finance, caiu 6,5% nas últimas 24 horas, para US$ 0,60, enquanto o sentimento negativo em torno do projeto continua a girar.

As quedas de hoje ocorrem mesmo quando o Curve DAO forneceu uma atualização sobre o exploit da semana passada. Mas qual a perspectiva para o preço do CRV após esses eventos?

Atualização do hack do Curve Finance

O rescaldo da recente controvérsia envolvendo o fundador Michael Egorov e o hack da semana passada em vários pools não ajudaram os touros em um mercado em grande parte desprovido de impulso positivo. Como Invezz destacou em 7 de agosto, a equipe da Curve anunciou uma recompensa de US$ 1,85 milhão para desmascarar a identidade do hacker em uma exploração de US$ 61 milhões. Aqui está a atualização da equipe dizendo que 70% dos fundos foram recuperados.

Quick post-hack update.



While 70% of funds affected by the hack last week are recovered, active investigation with regards to the rest is underway.



In the meantime, we are also working on measuring the respective shares of each affected user with the goal of proper distribution — Curve Finance (@CurveFinance) August 11, 2023

Previsão de preço do Curve Finance: analistas apontam para métricas positivas de CRV

É notável que o preço do token Curve Finance caiu drasticamente após o hack, atingindo mínimos de US$ 0,50 no início deste mês.

No entanto, de acordo com analistas do provedor de dados on-chain Santiment, o valor do CRV não “ caiu completamente de um penhasco ” após o FUD. Essa perspectiva, combinada com uma série de métricas importantes, sugere que a Curve Finance pode estar tentando se livrar do sentimento negativo. Santiment compartilhou as perspectivas em um post publicado na sexta-feira.

➰🐳 #CurveFinance has had a rough go of things in 2023, & its founder's controversy hasn't helped. But the project is looking to move on, and doing so successfully may present opportunities at this level. Read our insight for our $CRV metrics breakdown. https://t.co/CF7QCfDzYM pic.twitter.com/emhsfEtB9g — Santiment (@santimentfeed) August 11, 2023

Uma métrica de CRV que os analistas da Santiment estão observando é a atividade de baleias, que inclui o acúmulo maciço de carteiras com 10.000 a 100.000.000 CRV. De acordo com a plataforma, o preço do CRV mostrou alguma correlação com esse nível de endereço. Após os eventos negativos dos últimos dias, as baleias Curve aumentaram de 33% para 41% da oferta em apenas duas semanas, atingindo níveis vistos há mais de um ano.

Embora um novo despejo possa empurrar os preços para além do nível de suporte de US$ 0,50 visto na semana passada, principalmente após as recentes transferências para bolsas, os dados mostram que um possível aumento nas transações de baleias pode pressagiar uma rápida recuperação para o CRV.

A Curve Finance também está mostrando sinais de um novo desenvolvimento de rede em termos de aumento nos envios do Github, o que, segundo analistas, indica que a equipe ainda acredita no projeto e está pronta para inovar e superar a negatividade recente.

Para o mercado, o obstáculo imediato para o CRV está na zona de US$ 0,65. Acima disso, seriam $ 0,90 e o psicológico $ 1,00. Mas se a fraqueza se intensificar, baixas de $ 0,50 são um nível robusto de recarga de demanda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.