USD/NOK forma uma bandeira de baixa com a queda da inflação norueguesa

O preço USD/NOK subiu esta semana com o aumento do preço do petróleo bruto e após os últimos dados de inflação dos EUA e da Noruega. Ele subiu para 10,31, o nível mais alto desde 12 de julho. O par saltou mais de 3,85% desde o nível mais baixo de julho.

Dados de inflação dos EUA e da Noruega

A taxa de câmbio USD/NOK subiu nas últimas semanas. O preço do petróleo bruto teve uma grande recuperação depois de cair para menos de US$ 70 há alguns meses. O Brent saltou para US$ 87, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu para US$ 82,67.

A taxa de câmbio de USD para NOK é geralmente levemente sensível ao preço do petróleo bruto, uma vez que a Noruega é o segundo maior produtor de petróleo da Europa depois da Rússia. Em muitos casos, a coroa norueguesa se sai bem quando o preço do petróleo está subindo.

O outro catalisador importante para a coroa norueguesa foram os últimos dados de inflação. Números da agência de estatísticas norueguesa mostraram que a inflação ao consumidor continuou caindo no mês passado.

O índice de preços ao consumidor caiu de 6,4% em junho para 5,4% em julho. Esse declínio foi mais profundo do que a estimativa mediana de 5,7%. Em uma base MoM, a inflação cheia caiu de 0,6% para 0,4%. Esses números significam que a inflação do país atingiu um pico de 7,5% em novembro do ano passado. O núcleo da inflação recuou de 7,0% para 6,4% em julho.

Os EUA também publicaram alguns dados de inflação encorajadores. Conforme escrevemos aqui , os dados cheios de inflação ao consumidor subiram de 3,0% para 3,2%, abaixo da estimativa mediana de 3,3%. O núcleo da inflação recuou de 4,8% em junho para 4,7% em julho.

Análise técnica USD/NOK

O gráfico 4H mostra que o par forex USD/NOK subiu nos últimos dias. Passou da baixa deste mês de 9,9120 para uma alta de 10,3225. O par caiu abaixo da média móvel de 50 períodos.

Mais importante ainda, o par formou um padrão de bandeira de baixa, que é um sinal de baixa. Ele também inverteu a importante resistência em 10,2427, o nível mais baixo em 4 de abril. Portanto, o par provavelmente terá uma quebra de baixa nos próximos dias, já que os vendedores visam o nível psicológico chave em 10,00.

