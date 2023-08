Previsão GBP/USD: sinal para a semana de 13 a 18 de agosto

A taxa de câmbio GBP/USD moveu-se lateralmente na sexta-feira, depois que o Reino Unido publicou números econômicos encorajadores. O par foi negociado a 1,2693 na sexta-feira, alguns pontos acima da baixa da semana passada de 1,2690.

Dados de inflação do Reino Unido à frente

O par GBP/USD teve vários catalisadores importantes na semana passada. Na quinta-feira, os EUA publicaram os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (CPI). De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a inflação nominal subiu de 3,0% em junho para 3,2% em julho, enquanto o núcleo da inflação caiu de 4,8% para 4,7%. Excluindo a habitação, o quadro da inflação foi melhor do que o esperado.

As outras notícias importantes do GBP foram os últimos números do PIB do Reino Unido divulgados na sexta-feira. De acordo com o Office of National Statistics (ONS), o Reino Unido evitou por pouco uma recessão no segundo trimestre, como escrevi aqui . A economia cresceu 0,2% durante o trimestre, com a continuação da crise do custo de vida.

Olhando para o futuro, haverá várias notícias importantes do GBP/USD para assistir esta semana. Primeiro, o Reino Unido publicará os últimos números de empregos na terça-feira. Os economistas esperam que os números revelem que a taxa de desemprego permaneceu em 4,0% em junho, com os salários subindo 7%.

Os próximos dados a serem observados serão os últimos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido na quarta-feira. Economistas esperam que os números mostrem que o IPC caiu de 7,9% em maio para 6,8% em junho. Eles também veem o núcleo do IPC passando de 6,9% para 7,4%, pressionando o Banco da Inglaterra.

As outras notícias importantes sobre USD será o próximo número de vendas no varejo dos EUA. Com a inflação caindo e a taxa de desemprego no nível mais baixo em 50 anos, os analistas acreditam que as vendas continuaram subindo em julho.

Além disso, os EUA publicarão números como início de moradias, licenças de construção e as atas da última reunião do FOMC.

Análise técnica GBP/USD

A taxa de câmbio de GBP para USD esteve em tendência de queda nos últimos dias. Nesse período, caiu da alta acumulada no ano de 1,3140 para 1,2700. Ele se moveu abaixo do lado inferior do canal ascendente mostrado em azul.

O par também caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias, sinalizando que os ursos estão no controle. Portanto, a perspectiva para esta semana será de baixa, com o próximo nível de suporte a ser observado em 1,2450, o ponto mais alto em dezembro e janeiro.

