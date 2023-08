Previsão NZD/USD antes da reunião do RBNZ, ata do FOMC

O NZD/USD caiu nos últimos quatro dias consecutivos, com os investidores se concentrando na próxima decisão sobre a taxa de juros do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) e nas atas do FOMC. Caiu para a mínima de 0,5980, o nível mais baixo desde novembro de 2022.

Aumento da taxa RBNZ à frente

Uma das maiores notícias forex esta semana será a próxima decisão da taxa de juros pelo RBNZ. A decisão, marcada para quarta-feira, chegará em um momento difícil para a economia da Nova Zelândia.

Dados recentes revelaram que a Nova Zelândia entrou em recessão à medida que a demanda interna e externa diminui. A economia contraiu 0,1% no trimestre de março e os analistas esperam que a fraqueza continue no segundo trimestre.

A inflação da Nova Zelândia também está em um nível elevado. Os dados mais recentes revelaram que o índice de preços ao consumidor (CPI) aumentou 1,1% no segundo trimestre. E na semana passada, os dados mostraram que as expectativas de inflação subiram para 2,83% no terceiro trimestre.

Portanto, o RBNZ está em uma situação difícil onde precisa aumentar as taxas para combater a inflação enquanto a economia está se contraindo. O equilíbrio será o banco deixar as taxas inalteradas em 5,50%, como fez nas duas últimas reuniões. As taxas da Nova Zelândia subiram de 0,25% em agosto de 2021.

As próximas notícias importantes do NZD/USD a serem observadas serão as próximas atas do FOMC na quarta-feira. Esta ata dará mais detalhes sobre a última reunião em que o banco decidiu aumentar as taxas de juros em 0,25%.

A ata virá depois que os EUA publicarem números encorajadores da inflação. Os dados revelaram que a inflação cheia subiu para 3,2% enquanto os preços do núcleo caíram para 4,7% em julho. Como resultado, alguns analistas acreditam que o Fed fará uma pausa em seus aumentos de juros pelo resto do ano.

Análise técnica NZD/USD

A taxa de câmbio de NZD para USD tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos dias. Está pairando no importante nível de suporte, pois também foi a oscilação mais baixa em 31 de maio. O par também caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se abaixo do ponto neutro e está se aproximando do nível de sobrevenda. Portanto, existem dois cenários possíveis antes da decisão do RBNZ. Primeiro, a liquidação pode continuar, empurrando o par para o próximo suporte em 0,5900. A situação alternativa é onde o par irá se recuperar e testar novamente o nível de resistência em 0,6200.

