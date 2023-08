Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço da Sui disparou de $0,1 para atingir a marca de $2, após um impressionante aumento de 1.900%. O aumento seguiu a Oferta Inicial de DEX do projeto em meados de abril e o lançamento da main net em 3 de maio.

No entanto, a alt não conseguiu manter as alturas, recuando para negociar abaixo da zona de preço de $1. Enquanto isso, os entusiastas da Sui aguardam uma recuperação da criptomoeda.

Perspectivas de preços Sui

SUI paira em $ 0,6078 após um aumento de 3%. No entanto, seu volume de negócios caiu 22%, para cerca de US$ 79 milhões. Além disso, o token ganhou 2% na semana passada. Enquanto isso, o gráfico confirma a tendência de baixa, já que a SUI é negociada abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias.

O Índice de Força Relativa em 40.78 indica condições iminentes de sobrevenda para a Sui, destacando um possível aumento no preço. Além disso, o Convergência e Divergência de Médias Móveis oscila além da linha de sinal, com candlesticks verdes surgindo. Isso indica que compradores estão entrando no mercado.

Os indicadores confirmam que o preço de SUI pode aumentar nos próximos dias. No entanto, a altcoin permanece massivamente abaixo dos picos de maio.

A falha em disparar do suporte em US$ 0,5592 significará desafios para atingir a resistência em US$ 1, levando a mais quedas de preço.

Shiba Memu – aumento do ROI e autossuficiência com IA

Shiba Memu é um novo projeto de criptomoeda que pretende dominar a atual mania das moedas meme e despertar o interesse pela inteligência artificial. Comparando-se a “100 agências de marketing”, o Shiba Memu utiliza aprendizado de máquina e inteligência artificial para se promover.

Como uma potência de marketing, o Shiba Memu utiliza software de IA para aprender com abordagens de promoção bem-sucedidas, criar relações públicas e se anunciar em várias plataformas de mídia social e fóruns.

Shia Memu usa tecnologias de ponta para garantir benefícios como maior transparência, autossuficiência e maior retorno sobre o investimento. O projeto apresenta uma oportunidade lucrativa para entusiastas interessados em lucros substanciais a longo prazo.

Você deve investir em Shiba Memu (SHMU)?

Shiba Memu pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro, pois pode se beneficiar de seu foco na IA. À medida que a moeda meme avança, ela se torna mais poderosa e inteligente, levando a um crescimento exponencial. Aproveitar a inteligência artificial para recursos de marketing aprimorados torna a SHMU uma candidata atraente para o próximo rali do mercado cripto de base ampla.

A pré-venda aberta de Shiba Memu ultrapassou US$ 1,8 milhão. Notavelmente, os preços de SHMU aumentam todos os dias às 18h GMT. O valor do tempo de impressão é $ 0,019675, enquanto o próximo preço seria $ 0,019900. Você pode acessar todas as informações sobre este incrível projeto de moeda meme em seu site oficial.

A Invezz.com relatou como Shiba Memu continua a criar buzz no mercado de ativos digitais, apesar do inverno criptográfico em andamento.

