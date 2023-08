USD/ARS: A trama se complica à medida que o peso argentino caminha para a obscuridade

A liquidação do peso argentino piorou na segunda-feira, com o aumento das preocupações com a economia do país. O par USD/ARS subiu mais de 16%, atingindo um recorde de 350. Ele saltou mais de 1.100% nos últimos cinco anos, tornando-se uma das moedas de pior desempenho do mundo.

Queda do peso argentino continua

O peso argentino esteve sob pressão nos últimos anos, com a continuação da má administração do país. O país foi resgatado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) depois de inadimplir várias vezes suas obrigações. Recentemente, recebeu outro resgate, como escrevi aqui .

A liquidação da ARS voltou a desvalorizar-se na segunda-feira depois que Javier Milei, um candidato libertário, venceu as primárias com 30,1%. Milei expressou frustração com várias instituições, incluindo o banco central do país. Como um recém-chegado político, ainda não está claro como ele governará se for eleito nas eleições de novembro.

Os problemas da Argentina são mais profundos do que a maioria dos analistas havia previsto. Por um lado, o setor agrícola, que sustenta a economia, está cambaleando. Dados recentes mostraram que a safra de milho e soja deste ano será significativamente inferior aos padrões históricos. Como resultado, a Argentina foi forçada a importar alimentos em uma tentativa de baixar os preços.

Além disso, a inflação da Argentina disparou e os analistas acreditam que a situação real é pior do que dizem os dados oficiais. O banco central da Argentina foi forçado a aumentar as taxas, já que a confiança na moeda diminuiu. A taxa de desemprego saltou para mais de 7%.

Análise técnica USD/ARS

O gráfico semanal mostra que a taxa de câmbio de USD para ARS ficou vertical nos últimos cinco anos. Ele saltou mais de 1.000% neste período, levando a uma classe média diminuída. O par permanece acima de todas as médias móveis, enquanto osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico moveram-se para o nível de sobrecompra.

Portanto, as perspectivas para o peso argentino são de baixa, com o próximo nível a ser observado em 400.

