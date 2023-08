O que esperar do RBI em meio aos potentes preços do tomate, alta do CPI e contração do WPI?

A taxa de inflação do índice de preços ao consumidor (CPI) da Índia mostrou uma forte virada para cima, subindo pelo segundo mês consecutivo e atingindo 7,4% A/A em julho de 2023.

Isso é significativo porque, pela primeira vez em quatro meses, a taxa de inflação ultrapassou a faixa de meta de inflação de 4%+(-)2% do Reserve Bank of India.

Crucialmente, a inflação do IPC ou do varejo atingiu a maior alta em 15 meses, ficando abaixo dos 7,8% ano a ano registrados em abril de 2022.

Sem surpresa, no mês, os alimentos se mostraram o maior desafio da economia, com as hortaliças respondendo por quase um terço da inflação, apesar de representarem apenas 6,04% da cesta do IPC.

Felizmente, o núcleo do CPI diminuiu, caindo para 5,1% A/A, de 5,3% A/A no mês anterior.

Dado o alto peso dos alimentos agregados na cesta do IPC, isso pode ser um sinal de que, embora a economia tenha sido atingida por um choque severo, ele pode ser temporário.

Por outro lado, o Índice de Preços no Atacado (WPI), fortemente impactado pelos preços das commodities vigentes, recuou 1,4% A/A.

CPI

Preparar o relatório mensal de inflação no varejo para a Índia é em si uma tarefa monumental.

Os preços são recolhidos em 99,5% das aldeias do país e em 98,5% dos mercados urbanos.

No mês de julho, o IPC saltou para 7,4% A/A, ante 4,9% A/A no mês anterior.

Há um ano, em julho de 2022, a inflação no varejo era de 6,7% A/A.

No último relatório, as áreas rurais registraram inflação acima do IPC de 7,6% A/A, enquanto as áreas urbanas ficaram em 7,2% A/A.

Um componente chave do aumento foi o índice de preços de alimentos ao consumidor (CFPI), que registrou um aumento de 11,5% YoY, em comparação com 4,5% YoY em junho de 2023 e 6,7% YoY em julho de 2022.

Neste caso, a situação inverteu-se, com as zonas urbanas a registarem uma taxa de inflação alimentar mais elevada de 12,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as zonas rurais registaram uma taxa de inflação inferior em 11,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Componentes

Alimentos e bebidas

Alimentos e bebidas, que representam 45,86% da cesta do IPC, registraram inflação de 10,6% em relação ao ano anterior, puxados pelas hortaliças, que subiram 37,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Como regra geral, as economias em desenvolvimento tendem a ter alocações muito maiores de itens alimentares em suas cestas de inflação, em comparação com as economias avançadas.

Como resultado, a Índia e outros países em desenvolvimento são suscetíveis a picos repentinos de inflação, em meio a interrupções na agricultura e mau tempo.

Apesar de representar apenas 0,57% do IPC, o principal contribuinte para o aumento da inflação foram os preços do tomate, que um relatório da Reuters observou ter subido aproximadamente 1400% nos últimos três meses.

Outros grandes contribuidores foram especiarias (21,6% YoY), leguminosas (13,3% YoY) e cereais e produtos (13,0% YoY).

No seu conjunto, os legumes representam 7,46% do cabaz, enquanto as especiarias, leguminosas e cereais representam cada um 3,11%, 2,95% e 12,35%, respetivamente.

Nos últimos meses, os preços dos vegetais (e em particular do tomate) subiram devido a condições climáticas desfavoráveis, incluindo excesso de calor, chuvas irregulares e interrupções logísticas associadas.

De fato, o CFPI atingiu sua leitura mais alta desde outubro de 2020.

Outras categorias

A partir do gráfico acima, fica claro que as outras categorias-chave dentro do IPC estão bem compactadas e estão convergindo, enquanto alimentos e bebidas, que respondem por quase metade do índice, de repente mudaram radicalmente para cima.

Felizmente, essa dinâmica permitiu que o CPI central permanecesse sob controle, mas demonstra os desafios de curto prazo que a Índia pode enfrentar devido a interrupções relacionadas ao clima, ao mesmo tempo em que ressalta a potência do aumento dos preços do tomate no país.

Assim, para alcançar curvas de inflação mais suaves, a importância de investir na melhoria do transporte, cadeias de frio e armazenamento, bem como na descoberta transparente de preços e acabar com as práticas do mercado negro, como o entesouramento, não pode ser exagerada.

Os leitores interessados podem aprender mais sobre as recentes políticas de tomate e arroz da Índia aqui.

IPC estadual

Com exceção de Manipur e Tripura, os estados do nordeste da Índia permaneceram dentro da faixa de inflação prescrita pelo RBI.

Além disso, Jammu e Caxemira, Bengala Ocidental, Goa, Delhi e Lakshadweep também estão dentro da meta.

A inflação no varejo de Delhi ficou em 3,7% no comparativo anual no mês de julho.

As ilhas Andaman e Nicobar, um arquipélago de quase 600 ilhas, registraram um CPI de 6,08% em relação ao ano anterior, ficando aquém do teto da meta.

Chhattisgarh, um estado com uma população de 30 milhões de pessoas, teve uma inflação de 6,05%, também sendo empurrada para além da meta pelo dramático aumento nos preços do tomate.

Medidas para conter a inflação de alimentos

O governo da Índia tomou algumas medidas para restringir a inflação de alimentos.

Algumas das principais medidas incluem:

Liberação de tomates a preços subsidiados

Liberação de cebolas de estoques reguladores

Facilitando as importações de tomate do Nepal

Proibição da exportação de algumas variedades de arroz

Liberação de pulsos de estoques intermediários

A chegada esperada de novos produtos hortícolas frescos ao mercado

WPI

A inflação do Índice de Preços no Atacado (WPI) foi registrada em (-)1,4% em julho de 2023, em comparação com -4,1% em junho de 2023.

Os artigos primários, que representam 22,62% da cesta do WPI, aumentaram 7,6% YoY, e foram liderados por artigos alimentícios (14,3% YoY) e minerais (5,2% YoY).

A pressão nos preços dos alimentos veio das hortaliças, que dispararam 62,1% em relação ao ano anterior.

Em contraste, os preços das sementes oleaginosas (-9,6% YoY) e petróleo bruto e gás natural (-13,7% YoY) caíram desde o mês correspondente no ano anterior.

Combustíveis e Energia, que representam 13,15% da cesta, caíram 12,8% em relação ao ano anterior.

Os Produtos Manufaturados, que compõem o saldo de 64,23% do índice, também caíram 2,5% A/A, devido a metais (-6,1% A/A), química e produtos químicos (-7,1% A/A), papel e produtos de papel (-8,3% A/A), YoY) e têxtil (-9,0% YoY).

A queda mais acentuada ocorreu nos óleos e gorduras vegetais e animais, que caíram 22,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Curiosamente, os alimentos industrializados também recuaram, registrando (-)4,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O WPI Food Index, que compreende artigos alimentícios de artigos primários e produtos alimentícios de produtos manufaturados, aumentou de (-) 1,2% em relação ao ano anterior em junho de 2023 para 7,8% em julho de 2023.

Conforme discutido anteriormente, os impactos do clima no IPC e no WPI por meio dos canais de preços de alimentos podem ser significativos, conforme mostrado no gráfico abaixo (numa base anual).

RBI pode subir

Dada a disparada da inflação, é improvável que os preços dos vegetais diminuam significativamente em breve e possam contribuir para uma inflação elevada pelo menos nos próximos 2 a 3 meses.

No entanto, o fato de o CPI ter descumprido o teto da meta de inflação pode levar o RBI a elevar as taxas em 0,25% em sua próxima reunião.

Isso ocorre depois que o RBI deixou a taxa de juros inalterada em 6,5% pela terceira reunião consecutiva, mas elevou sua previsão de inflação para o ano inteiro de 5,1% para 5,4% em agosto.

O resultado final do IPC de fim de ano dependerá da eficácia das estratégias do governo para conter a inflação de alimentos, bem como da ocorrência de condições climáticas favoráveis.

No entanto, pode ser que o núcleo da inflação continue relativamente inalterado, principalmente se o WPI permanecer em território contracionista.

No entanto, nos próximos meses, a pressão de alta nos preços do petróleo bruto e do óleo comestível internacional pode representar um risco para o WPI.

A inflação alimentar, tendo subido no IPC e no WPI, continuará a ser a principal preocupação em ambas as medições até ao final do ano.

