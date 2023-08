Pré-venda de Chancer. É uma aposta otimista em 2023 e no futuro?

Chancer lançou uma pré-venda de seu token em 13 de junho de 2023. Investidores compraram $1,33 milhão dos tokens dois meses após o lançamento. A venda ocorre em meio a um entusiasmo crescente por sua plataforma de apostas sociais alimentada por blockchain. Para muitos, Chancer apresenta uma oportunidade significativa nas apostas, um dos setores de crescimento mais forte. Além disso, seu modelo de apostas peer-to-peer permite que os investidores estejam no comando. Com a pré-venda acontecendo primeiro, quão otimista esse token pode se tornar?

A ideia por trás das apostas Chancer e P2P

Copy link to section

Por muito tempo, as apostas têm ficado nas mãos das casas de apostas. As casas de apostas determinam no que os apostadores podem fazer previsões. Elas também fixam as probabilidades e as regras do jogo. Isso limitou as apostas a esportes típicos e eventos importantes, como futebol, basquete, etc.

Chancer ponderou como os investidores e apostadores podem desempenhar um papel maior. Por meio de uma plataforma blockchain, os investidores podem apostar remotamente em vários eventos. Isso inclui permitir que eles apostem nos eventos ou situações de que gostam.

Como exemplo, suponha que Jil acredite que o atleta A vai vencer uma maratona. James tem uma opinião diferente e eles querem fazer uma aposta a favor e contra o evento. Usando a plataforma Chancer, Jil pode criar um mercado de apostas para o resultado da maratona. Ele pode então convidar James (peer) e assim surge o termo P2P (peer-to-peer). Sob esse modelo, Jil e James podem determinar as probabilidades de vitória e as regras que os guiarão.

Com um modelo P2P, Chancer pretende descentralizar as apostas. Espera-se que o modelo aumente o número de eventos e situações probabilísticas nas quais apostar.

A ideia de investimento por trás do Chancer

Copy link to section

O Chancer pode parecer uma plataforma de apostas aprimorada, mas é mais do que isso. A plataforma foi criada para atrair investidores que buscam aumentar suas rendas passivas.

Primeiramente, o token Chancer carrega um enorme potencial. O token é o meio de troca de valor na plataforma e de reivindicação dos ganhos. Com as apostas sendo um setor forte e em crescimento, mais apostadores no Chancer ajudarão o token a aumentar de preço.

Em segundo lugar, os usuários são recompensados por criar mercados Chancer. Como tal, a plataforma confere aos investidores benefícios por sua experiência e esforço em criação de mercado.

Terceiramente, os participantes do Chancer podem fazer staking do token e gerar rendimentos. Além disso, eles obtêm taxas com desconto ao criar ou participar de jogos P2P. E quando trazem mais usuários para a plataforma, são recompensados por seus esforços.

Finalmente, possuir o token dá aos investidores a chance de se tornarem membros da comunidade Chancer. Os investidores podem contribuir, propor e dar feedback sobre o funcionamento da plataforma. O atributo aumenta a confiança e a transparência e torna o Chancer uma plataforma liderada pelo usuário.

Chancer será otimista em 2023 e no futuro?

Copy link to section

Chancer atraiu demanda desde o lançamento da pré-venda. Isso pode indicar que o token está voltado para uma corrida de alta quando for listado no terceiro trimestre de 2023. Portanto, há uma grande chance de que o valor do token aumente após as listagens do CEX. A primeira listagem será na Uniswap.

No entanto, ganhos duradouros do Chancer podem ser obtidos em 2024 e além. Isso ocorre após o lançamento da plataforma principal, que verá mais uso da plataforma.

Com as expectativas das apostas P2P, é provável que haja um aumento de 10 vezes no valor do Chancer em 2024. Em 2023, os aumentos de valor podem ser determinados pela especulação. Prudentemente, um aumento de 100% em 2023 é uma meta realista.

Comprando Chancer na pré-venda

Copy link to section

O Chancer sai por $ 0,011 em seu segundo estágio na pré-venda, um aumento de $ 0,01 no primeiro estágio.

Na próxima etapa, o token é definido para aumentar para US$ 0,012. Isso significa que o valor de $CHANCER é menor nos estágios iniciais. O token pode ser comprado usando ETH, USDT, BNB e BUSD.

Save