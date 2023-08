Análise USD/KRW com importações e exportações da Coreia do Sul caindo novamente

A recuperação da taxa de câmbio USD/KRW continuou na quarta-feira após outro conjunto de dados econômicos fracos da Coreia do Sul. Saltou para a máxima de 1.338,20, o ponto mais alto desde 17 de maio.

Dados fracos da Coreia do Sul

A economia da Coreia do Sul está lutando com a queda da demanda externa por alguns de seus produtos. Dados do Departamento de Comércio mostraram que as exportações caíram 16,4% em julho, após queda de 16,5% no mês anterior. Como escrevi aqui , as exportações vêm caindo desde novembro.

Enquanto isso, as importações da Coreia do Sul caíram 25,4% em julho, levando a um superávit comercial de US$ 1,56 bilhão. Esses números significam que a economia do país não está indo bem, principalmente por causa da demanda por semicondutores.

Portanto, há uma probabilidade de que o Banco da Coreia mantenha as taxas de juros inalteradas nos próximos meses. Em julho, deixou-os intactos pelo quarto mês consecutivo e insistiu que era prematuro começar a falar em cortes de juros.

O par USD/KRW também reagiu levemente aos dados dos Estados Unidos. Em um relatório, a agência de estatísticas observou que as vendas no varejo dispararam em julho, com a queda da inflação. O valor das vendas no varejo aumentou 0,7% em julho, enquanto o valor principal saltou 1%.

Portanto, o Fed poderia entregar outro aumento de taxa em sua reunião de setembro. Se isso acontecer, elevará as taxas ao nível mais alto em mais de 23 anos. O Fed publicará a ata de sua última reunião na quarta-feira.

Análise técnica USD/KRW

A taxa de câmbio de USD para KRW esteve em uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Essa recuperação começou quando o par formou um padrão de fundo duplo em 1.263. Recentemente, moveu-se acima da linha de pescoço deste padrão em 1.322 e está se aproximando da próxima resistência em 1.343.

O par moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em 1.360.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.