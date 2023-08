Índice DXY: previsão do dólar americano antes da ata do FOMC

O rali do índice do dólar americano (DXY) continuou esta semana antes das próximas atas do FOMC. Ele saltou para US$ 103,27 na quarta-feira, o nível mais alto desde 6 de julho. Ele subiu mais de 3,51% em relação ao nível mais baixo deste ano.

FOMC minutos à frente

O índice do dólar americano tem estado em uma forte tendência de alta nas últimas semanas, com os investidores adotando um sentimento de risco. Há riscos sobre a economia americana depois que a Fitch rebaixou o rating de crédito de AAA para AA+.

Em um relatório separado, a Moody’s rebaixou vários bancos regionais dos EUA e colocou alguns nomes proeminentes como Northern Trust e State Street em análise. A Fitch já alertou que poderia rebaixar alguns grandes bancos, incluindo o JP Morgan.

Há também o risco da China, a segunda maior economia do mundo. A agência de estatísticas da China publicou uma série de dados econômicos fracos na terça-feira. As vendas no varejo, a produção industrial e os investimentos em ativos fixos aumentaram em um ritmo mais lento, levando os bancos a reduzir as perspectivas econômicas.

Portanto, o dólar americano tornou-se uma fonte de refúgio entre os investidores. Essa visão foi apoiada pelos últimos números de vendas no varejo dos EUA, que mostraram que os gastos permaneceram resilientes em julho. As vendas no varejo subiram 0,7%, enquanto as vendas do núcleo saltaram 1%, superando as estimativas dos analistas.

As próximas notícias importantes sobre USD será a próxima ata da última reunião do Federal Reserve. Estas atas fornecerão mais detalhes sobre as deliberações que aconteceram na reunião e como os membros deliberaram.

A reunião ocorreu antes de os EUA publicarem os dados de inflação ao consumidor da semana passada. O CPI principal subiu para 3,2%, enquanto o núcleo do CPI caiu para 4,7%. Portanto, a perspectiva da ata pode mudar, já que o Fed tem mais dados para processar antes da próxima reunião em 26 de setembro.

Há preocupações de que o reinício dos pagamentos de empréstimos estudantis desacelere os gastos do consumidor. Em nota, analistas do ING disseram :

“A preocupação é que isso (pagamentos de empréstimos estudantis) também aumente as chances de recessão, o que acreditamos desencorajará o Fed de qualquer novo aumento nas taxas de juros. Em vez disso, esperamos cortes nas taxas de juros a partir de março de 2024”

Previsão do índice do dólar americano

O gráfico diário mostra que o índice DXY esteve em uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Nesse período, ele transformou o importante nível de resistência em US$ 100,75 em um suporte.

O índice também saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrecompra. Também está se aproximando do nível de resistência chave em US$ 103,45, o ponto mais alto em 6 de julho.

Portanto, a perspectiva para o índice do dólar é de alta, com o próximo nível a ser observado em $ 104,62, o nível mais alto em 31 de maio.

