Perspectiva do Bitcoin (BTC) com minutos do FOMC sinalizando possível pausa nas taxas de juros em 2023

O preço do Bitcoin respondeu às atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de julho de 2023 com um ligeiro aumento. Autoridades federais acreditam que mais aperto pode ser essencial, já que os temores de inflação podem superar as expectativas.

Possível pausa tarifária em 2023

Copy link to section

Still no significant expectation of another rate hike in 2023 according to CME FedWatch after FOMC minutes. pic.twitter.com/dPjfkAp3La — Kyle Berry カイルベリー (@realKyleBerry) August 16, 2023

A equipe do Fed acredita que a pressão inflacionária pode desencadear um choque de oferta nos EUA. Além disso, a ata indicou que a economia não entrará em recessão em 2023, sinalizando uma possível pausa nas taxas pelo banco central dos Estados Unidos nas próximas conferências.

Além disso, a ferramenta CME FedWatch, que mede o que os participantes do mercado pensam sobre as possíveis ações do Fed nas próximas reuniões, mostra que o Fed pode não aumentar as taxas de juros em breve.

Contendo o aumento da inflação

Copy link to section

Algumas autoridades federais acreditam que condições financeiras mais rígidas podem desencadear uma desaceleração econômica. Eles acrescentaram que o aperto da política fiscal parece funcionar conforme planejado, enquanto a inflação paira bem acima da meta de 2%.

No entanto, o Federal revelou estabilidade em conter o aumento da inflação, citando preços online mais baixos e suavizando os preços dos principais produtos. Em meio à inflação elevada, os técnicos observaram expansão moderada da atividade econômica, aumento do emprego nos últimos meses e baixas taxas de desemprego.

Perspectivas de preço do bitcoin

Copy link to section

O Bitcoin ganhou apenas 0,3% após os minutos do FOMC. A criptomoeda líder por capitalização de mercado permanece em baixa, pairando abaixo da marca de $ 30.000. O ativo digital foi negociado a US$ 29.116,47 no momento desta publicação.

No entanto, uma economia em fortalecimento indica aumentos potenciais para o Bitcoin no que diz respeito ao longo prazo.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.