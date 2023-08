O 2023 Little League World Series, um torneio de beisebol juvenil, começa hoje e está programado para terminar em 27 de agosto no complexo da sede da Little League em South Williamsport, Pensilvânia. O torneio terá dez times dos Estados Unidos e dez times de outros países competindo na 76ª edição da Little League World Series (LLWS).

Calendário da Little League World Series 2023

A Little League World Series deste ano terá 38 jogos que serão disputados em um período de 12 dias para determinar o campeão deste ano. O torneio será amplamente transmitido pela ESPN, ESPN2 e ABC.

No dia 16 de agosto (hoje), às 13h ET, o torneio terá início com a Liga Juvenil da República Tcheca do Sul (campeã da Região Europa-África) enfrentando a Liga Juvenil Activo 20-30 (campeã da Região do Panamá).

O primeiro jogo da chave dos EUA na Little League World Series será no dia 16 de agosto às 15h ET com Henderson Little League (vencedor da Mountain Region) contra Smithfield Little League (campeão da Metro Region).

As 10 equipes dos Estados Unidos na Little League World Series de 2023 incluem:

Região montanhosa – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Região metropolitana – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Região dos Grandes Lagos − New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Região Centro-Oeste − Fargo Little League (Fargo, Dakota do Norte)

Mid-Atlantic Region − Media Little League (Media, Pensilvânia)

Região da Nova Inglaterra – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Região Sudeste – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Região Noroeste − Nordeste Seattle Little League (Seattle, Washington)

Região Oeste − El Segundo Little League (El Segundo, Califórnia)

Região Sudoeste − Needville Little League (Needville, Texas)

As 10 equipes internacionais da Little League World Series de 2023 incluem:

Região Europa-África − Liga Juvenil da República Tcheca do Sul (Brno, República Tcheca)

Região Ásia-Pacífico − Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Taipei Chinês)

Região do Canadá – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Região da Austrália − Hills Little League (Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália)

Região do Caribe − Pabao Little League (Willemstad, Curaçao)

Região do Japão − Musashi Fuchu Little League (Tóquio, Japão)

Região de Cuba Região − Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Região do México − Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, México)

Região da América Latina − San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Região do Panamá − Liga Juvenil 20-30 ativa (Santiago de Veraguas, Panamá)

