Os preços de SHIB e BONE caem fortemente após o lançamento da rede principal Shibarium – aqui está o porquê

Shiba Inu encontra negatividade depois que sua tão esperada plataforma Layer2 Shibarium para de produzir blocos novamente. A rede passou por alguns problemas e os desenvolvedores estão trabalhando para recuperar tokens de criptomoeda presos e resolver os problemas do blockchain.

Baleias despejam continuamente SHIB e BONE

Copy link to section

Baleias e comerciantes responderam aos problemas de produção de blocos de Shibarium vendendo ativos associados ao ecossistema Shiba Inu. As métricas on-chain indicam o aumento da atividade de baleias para os ativos SHIB, LEASH e BONE, provocando quedas maciças de preços após o lançamento da rede principal Shibarium.

Os participantes do mercado com bolsos baixos venderam todos os SHIB e BONE para comprar 1,07 trilhão de tokens PEPE no valor de aproximadamente 1,28 milhão. O investidor depositou todas as 143 moedas Shiba Inu na Binance após os problemas de produção de blocos da Shibarium.

Esses desenvolvimentos desencadearam ações de preço de baixa nos tokens de meme. Shiba Inu perdeu mais de 9% no último dia para valores de $ 0,0000091. O concorrente Dogecoin atingiu máximos e mínimos de 24 horas de US$ 0,0000099 e US$ 0,0000090, respectivamente. Além disso, LEASH e BONE perderam cerca de 20%. O LEASH mudou de mãos a $ 449 nesta publicação, enquanto o BONE foi negociado a $ 1,32.

Problemas de produção do bloco Shibarium

Copy link to section

O explorador de blocos Shibarium revelou que a plataforma Layer2 baseada em Ether Shibarium foi lançada hoje cedo (17 de agosto). A rede interrompeu a produção de blocos antes de retomar após algumas horas. No entanto, os problemas aconteceram novamente e a última transação ocorreu por volta das 5h42 UTC do dia 17 de agosto.

Shiba Inu's Layer-2 Shibarium network stops producing blocks again after it encounters issues — BTC (@btc1crypto) August 17, 2023

Os problemas da rede principal do Shibarium após o lançamento catalisaram o ceticismo dentro da comunidade de criptomoedas, com muitos questionando a escalabilidade, segurança e segurança do blockchain.

Enquanto os desenvolvedores do SHIB trabalham para resolver os problemas, as especulações indicam que a recuperação do Ether preso pode ser impossível, e o Shiba Mainnet RPC está inoperável. Além disso, os especialistas pedem aos usuários que parem temporariamente de usar o Shibarium, pois o ETH no valor de US$ 1,7 milhão permanece preso na ponte.

Save