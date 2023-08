Tether encerra suporte a USDT para OmniLayer, Kusama e BCH-SLP

A Tether, emissora da stablecoin USDT com valor de mercado de US$ 82 bilhões, anunciou que interromperá o suporte para três blockchains como parte de uma transição estratégica destinada a atender à demanda da comunidade e promover a inovação.

Um anúncio que a empresa publicou na quinta-feira observa que a cunhagem e a emissão da maior stablecoin indexada ao dólar do mundo serão interrompidas para Bitcoin Omni, implementações de Bitcoin Cash SLP e cadeia de teste Polkadot Kusama.

De acordo com detalhes na página de transparência do Tether, quase US$ 240 milhões em tokens USDT estão no Omni, US$ 986.000 no Bitcoin Cash SLP e US$ 1,49 milhão no hub de ativos Kusama.

Tether encerra o suporte ao USDT no Omni

Omni é uma camada de software descentralizada no blockchain Bitcoin que permite a negociação de ativos criptográficos e moedas personalizados. O Tether usa a camada de transporte desde 2014, fato observado no anúncio de hoje. No entanto, a falta de demanda pela camada fez com que o uso do USDT diminuísse, escreveu Tether.

“A Omni Layer enfrentou desafios devido à falta de tokens populares e à disponibilidade de USD₮ em outras blockchains. Isso levou muitas bolsas a favorecer camadas de transporte alternativas, levando a um declínio no uso de USD₮ no Bitcoin usando a Omni Layer.”

Juntamente com o USDT-Omni, o emissor de stablecoin está encerrando o suporte para USDT-Kusama e USDT-BCHSLP a partir de quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Os usuários continuarão a resgatá-los normalmente pelos próximos 12 meses, com a Tether comunicando quaisquer alterações até então.

Também notável é que os usuários podem ir em frente e trocar USDT-Omni, USDT-Kusama e USDT-BCH-SLP por outras cadeias. Isso acontecerá em plataformas que suportam os ativos afetados, incluindo Bitfinex.

Os tokens Kusama, Bitcoin Cash e Polkadot foram negociados ligeiramente abaixo de US$ 21,89, US$ 203 e US$ 4,68, respectivamente, no momento da redação deste artigo. O USDT caiu 0,2% em relação ao dólar, para US$ 0,996685.

