O airdrop da AITECH pode ser outro golpe do fundador do Park First

O próximo lançamento aéreo de $ AITECH pode ser outro golpe bem orquestrado que pode custar milhões de dólares aos investidores. Uma pessoa familiarizada com o problema escreveu à iNvezz com detalhes sobre o token e seu criador.

Por que $AITECH pode ser uma farsa

AITECH é um próximo projeto de blockchain fundado por Paul Farhi, um jogador conhecido em golpes de investimento no Reino Unido. De acordo com o site da AITECH, Farhi se descreve como o fundador e chefe de operações internacionais. Ele também diz isso sobre si mesmo :

“Inicialmente com foco em Property & Fine Art, a trajetória de Paul mudou quando ele foi apresentado ao Bitcoin em 2015, acendendo uma paixão inabalável dentro dele. Daquele ponto em diante, ele nunca mais olhou para trás.”

O que Paul Farhi não menciona é que ele orquestrou um golpe bem conhecido no Reino Unido, conhecido como Park First. Este esquema incentivou milhares de pessoas a investir em unidades de armazenamento e estacionamento no aeroporto e obter um retorno de 14% em dois anos.

O esquema se tornou um sucesso e atraiu milhares de clientes e 230 milhões em financiamento. Em seguida, entrou em liquidação e a empresa foi forçada a pagar 25 milhões de libras pela FCA. A FCA descreveu o esquema como um “esquema de investimento coletivo ilegal” que usava declarações enganosas.

Notavelmente, Paul Farhi foi mencionado em outro esquema conhecido como Allansons Growth Market, onde os clientes perderam mais de 20 milhões de libras.

O que é AITECH?

AITECH, a empresa iniciada por Paul Farhi, agora está levantando US$ 8 milhões de investidores antes do airdrop, que está programado para acontecer em 24 de agosto. Por meio do marketing on-line, a AITECH se tornou popular nas mídias sociais, ganhando mais de 158 mil seguidores no Twitter. Uma olhada em sua página no Twitter mostra que a empresa agora está operando em Dubai, um local com políticas regulatórias frouxas.

De acordo com seu white paper, a Solidus de Paul Farhi construiu um grande data center de computação de alto desempenho (HPC) localizado na União Européia. O objetivo é fornecer essa infraestrutura para empresas que estão aproveitando a inteligência artificial e outros recursos de computação em nuvem. Ele usará o modelo de Inteligência Artificial como Serviço (AIAAS), que será alimentado pelo token AITECH.

A Solidus terá quatro fluxos de receita: AIAAS, Blockchain-as-a-Service, AI marketplace e HPC power. A $AITECH foi projetada para licenciar esses serviços, recompensar usuários e governança DAO.

Como escrevemos aqui, o número de golpes de criptografia aumentou nos últimos anos. Este aumento foi apoiado por regulamentações frouxas no setor.

