USD/CNY: Renmnibi está em risco enquanto o PBoC luta para salvar a moeda

A liquidação do renmnibi não está diminuindo, mesmo com as autoridades chinesas intensificando as medidas para apoiar a moeda. A taxa de câmbio USD/CNY subiu para uma alta de 7,31, o nível mais alto desde novembro do ano passado. Ele subiu quase 9% em relação à alta do ano.

China está pior do que o esperado

No início desta semana, escrevi que as vendas no varejo, a produção industrial e os investimentos em ativos fixos da China aumentaram em um ritmo mais lento do que o esperado em julho. Todos esses números vêm caindo na maior parte deste ano.

Dados adicionais publicados há duas semanas revelaram que as exportações e importações da China caíram em julho. A queda de suas importações elevou o superávit comercial da China para mais de US$ 80 bilhões durante o mês.

Analistas acreditam que a economia da China está pior do que os números oficiais projetam. Por um lado, a maioria das empresas imobiliárias estatais alertou que seus lucros cairão este ano.

Essas empresas se juntam a empresas privadas, que estão à beira do colapso. Evergrande entrou com pedido de proteção contra falência em Nova York e Country Garden está prestes a entrar em reestruturação. Outras empresas imobiliárias menores estão piorando.

O colapso do setor imobiliário da China é importante porque representa mais de um quarto da economia. Ao mesmo tempo, dados publicados pela S&P e pela Caixin mostraram que o PMI de manufatura se contraiu nos últimos meses. Além disso, o preço para enviar contêineres da China está caindo, como evidenciado pelos fracos ganhos da ZIM Integrated.

Enquanto isso, as tensões entre os Estados Unidos e a China estão afetando os investimentos no país. Como resultado, os investimentos estrangeiros diretos (IED) em empresas chinesas entraram em colapso.

É nesse cenário que o BPC tomou medidas para apoiar a economia, alguns dias depois de cortar as taxas. O banco estabeleceu o ponto médio diário para o renminbi em 7,200, abaixo da estimativa de 7,3047. Em nota, um analista do Goldman Sachs disse:

“Idealmente, eles gostariam de cortar as taxas sem a depreciação do renminbi, mas considerando a força do dólar e as altas taxas de juros dos EUA, você não pode fazer isso.”

Análise técnica USD/CNY

A taxa de câmbio USD/CNY tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Permaneceu acima das médias móveis de 25 e 50 dias e do importante nível de suporte em 7,1178, o nível mais baixo em 17 de julho. O par testou novamente o suporte em 7,2662 (máximo de 30 de junho).

Portanto, os fundamentos sugerem que o par USD para CNY continuará subindo à medida que as perspectivas para os chineses escurecem. Isso está de acordo com minha previsão anterior sobre o yuan.

