À medida que o índice DAX sobe, acho que pode cair para € 15.000 em breve

O índice DAX alemão se recuperou na segunda-feira, mesmo com os preços europeus do gás natural subindo e os números econômicos fracos. O índice subiu para € 15.665 na segunda-feira, acima da mínima da semana passada de € 15.482. Outros índices europeus como Dow Jones, FTSE MIB e CAC 40 também se recuperaram.

As principais preocupações permanecem

Copy link to section

O DAX alemão e outros índices se recuperaram na segunda-feira, com os investidores reagindo a várias notícias importantes. Primeiro, o banco central da China continuou apoiando a economia implementando outro corte nas taxas de juros. Reduziu a taxa preferencial de empréstimo de um ano e deixou a taxa de 5 anos inalterada.

Os analistas acreditam que esses cortes nas taxas não terão um impacto positivo na economia chinesa. Por um lado, a maioria das empresas e indivíduos embarcou em uma melhoria do balanço patrimonial à medida que se move para reduzir sua dívida. Isso afetará setores-chave da economia, como imóveis e manufatura.

A China é um país importante para empresas alemãs como BMW, Volkswagen e BASF, que fazem muitos negócios na China.

Enquanto isso, os preços do gás natural na Europa retomaram sua alta devido às preocupações com os fluxos de GNL da Austrália. O preço do Title Transfer Facility subiu para € 41 por megawatt-hora, alguns pontos abaixo do nível mais alto deste mês. Ele saltou mais de 50% desde a baixa deste mês.

A alta dos preços do gás significa que a inflação europeia deve se recuperar, pressionando o Banco Central Europeu (BCE). A maioria dos analistas espera que o BCE faça uma pausa em seus aumentos de juros ou implemente mais um este ano.

O aumento dos preços do gás também afetará a inflação do país, que vem desacelerando rapidamente recentemente. Dados da agência de estatísticas mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI) caiu no ritmo mais alto desde 2009. O PPI caiu 6%, acima dos 5,1% esperados.

Os principais motores no índice DAX foram Adidas, Sartorius, Commerzbank, MTU Aero, Zalando e Airbus Group. Todas essas ações subiram mais de 1,50%. As maiores retardatárias no índice foram Vonovia, Covestro e Siemens Energy.

Previsão do índice DAX

Copy link to section

Save

O índice DAX formou um padrão triplo em € 16.347 entre junho e agosto. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de baixa. Sua linha de pescoço estava em € 15.426, perto de seu nível mais baixo na semana passada.

O índice DAX também recuou abaixo da linha de tendência ascendente mostrada em verde. Esta linha de tendência conecta os níveis mais baixos desde dezembro do ano passado. Também ultrapassou a média móvel de 50 dias.

Portanto, o índice tem mais ingredientes para continuar a tendência de baixa nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de € 15.000.

Save