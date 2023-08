A perspectiva do Ethereum escurece quando o fundador Vitalik Buterin envia 600 ETH para a Coinbase

Na segunda-feira, o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, transferiu 600 Ether, no valor de aproximadamente US$ 1 milhão, para trocar a Coinbase. Isso ocorre quando o mercado geral de criptomoedas registrou movimentos de preços negativos, com o Ether perdendo mais de 10% após a última queda.

Os analistas esperam mais quedas de preço da segunda maior criptomoeda em valor, visando a área de valor de US$ 1.000. Vitalik acelerou o momento de baixa em andamento, ativando o modo de pânico entre os entusiastas.

Co-fundador da Ethereum se preparando para vender Ether?

Os dados do Etherscan mostram que uma carteira vinculada a Buterin enviou 600 Ether para trocar Coinbase na segunda-feira, 21 de agosto. A transferência levantou suspeitas na comunidade cripto, já que o movimento Ether da Fundação ETH e Vitalik Buterin normalmente catalisa quedas de preços.

Os entusiastas da criptomoeda esperam mais quedas de preço da altcoin, já que a ação do criador sinaliza possíveis vendas de tokens.

Mais quedas no Ethereum?

O Ethereum mudou de mãos a US$ 1.668,23 no momento desta publicação, exibindo baixa em seus gráficos de 12 horas e semanais. O token perdeu 0,90% no último dia e 9,65% nos últimos sete dias.

Enquanto isso, os analistas acreditam que o Ethereum experimentará mais desvantagens. O renomado especialista em criptografia @ali_Charts acredita que Vitalik Buterin está lucrando para escapar de quedas iminentes de preços para US$ 1.000. Ele acrescentou que o alt deve se estabilizar além da área de valor de US$ 1.600 a US$ 1.550 para evitar a queda prevista.

O Ethereum exibe uma estrutura de mercado fraca e isso corresponde à narrativa pessimista. No entanto, os entusiastas devem acompanhar as próximas atualizações do Ether e os amplos desenvolvimentos do mercado para o futuro potencial.

