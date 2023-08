Os mercados de criptomoedas estão surpreendentemente em queda após alguns períodos de resiliência. O preço do Bitcoin caiu abaixo de US$26.000, atingindo seu nível mais baixo em 2 meses. As perdas foram replicadas em todo o setor de criptomoedas. Enquanto isso, os investidores estão altamente otimistas quanto ao potencial do novo token de criptomoeda, Shiba Memu (SHMU). A pré-venda do token arrecadou US$2,15 milhões, enquanto o novo token meme se prepara para o lançamento.

Sentimento fraco em relação às criptomoedas está prejudicando o Bitcoin e as principais criptomoedas

O declínio do Bitcoin na semana ocorre em meio ao fraco sentimento do mercado. A fraqueza vem depois de relatos de que a SpaceX, de propriedade de Elon Musk, vendeu US$ 373 milhões em Bitcoin. Os Bitcoins foram comprados durante o ano 2021-2022. A venda pode ter afetado o sentimento, já que os investidores consideram Musk um grande influenciador no mundo das criptomoedas.

A queda do Bitcoin também coincide com os problemas em seus mercados de derivativos. Dizem que os investidores liquidaram contratos futuros na casa das centenas de milhões de dólares esta semana. As liquidações não devem surpreender, pois as criptomoedas pararam e caíram por mais de um mês. Normalmente, os contratos de derivativos sofrem liquidações após uma queda prolongada no preço dos ativos.

Mas em meio ao cenário de urso que se desenrola, há um forte entusiasmo por projetos de criptografia recém-lançados. Esta poderia ser a história por trás do token Shiba Memu liderado por IA.

Shiba Memu e sua promessa de IA

A demanda de pré-venda de Shiba Memu sem dúvida foi alimentada por seu ângulo de inteligência artificial. Por muito tempo, as criptomoedas memes foram criticadas por não terem valor fundamental. Shiba Memu ganha uma proposta de valor com foco em IA.

Essencialmente, o Shiba Memu será um projeto de autodivulgação. Ao contrário de seus predecessores, que dependem do esforço humano para ganhar visibilidade, o Shiba Memu se promoverá automaticamente. A inteligência artificial pode explorar e aprimorar as melhores estratégias de marketing. Dessa forma, ela pode gerar seu próprio entusiasmo usando capacidades de aprendizado semelhantes às humanas.

O gênio dos memes também pode interagir com sua comunidade. Os usuários podem fazer perguntas ao robô Shiba Memu, fornecer feedback e interagir com ele por meio de um painel de controle de IA. No futuro, não há limites para o que o Shiba Memu pode fazer, dadas essas capacidades semelhantes às humanas. Isso torna o Shiba Memu um projeto potencialmente sustentável para superar seus pares de memes no jogo.

Análise de Shiba Memu à luz do sentimento criptográfico

Com base no desempenho desta semana em cripto, seria de se esperar que a pré-venda de Shiba Memu diminuísse. Afinal, as criptomoedas tendem a se mover de maneira semelhante. No entanto, a crescente pré-venda mostra que a busca dos investidores por novos projetos criptográficos está em andamento.

Esses projetos têm o potencial de trazer retornos superiores ao normal, uma vez que ainda não foram listados. Isso significa que os tokens em pré-venda, como o Shiba Memu, são menos afetados pelo sentimento geral das criptomoedas vigente.

A dinâmica de preços de Shiba Memu também atrai os investidores. O preço do token aumenta diariamente às 18:00 GMT. Durante o período de pré-venda de 8 semanas, o valor do investimento aumentará substancialmente. Para os primeiros investidores, no primeiro dia, o valor de sua participação dobrará de US$ 0,011125 para US$ 0,0244. Com os aumentos, Shiba Memu estabeleceu uma tendência que pode continuar, dada a alta demanda.

Quão atraente é Shiba Memu?

O Shiba Memu possui um enorme potencial devido à sua aplicação e capacidades de IA. Mas além da IA, o Shiba Memu é um token meme. Esses tokens não precisam de introdução, pois sempre causam grandes movimentos de preço nos mercados de criptomoedas.

O Shiba Memu é atrativo porque tem o potencial de aumentar suas margens de valorização, assim como seus pares de memes, e até mesmo superá-los. Existe a possibilidade de um aumento de 10x, 20x ou 50x para o token após ser listado. Tokens com a etiqueta de meme têm ultrapassado essas margens, e o Shiba Memu pode não ser uma exceção. A projeção, juntamente com o foco em IA, faz do Shiba Memu um investimento potencial para 2023 e além.

