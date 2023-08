Construtora britânica Crest Nicholson reduz perspectiva para o ano

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As ações da Crest Nicholson Holdings PLC (LON: CRST) atingiram uma baixa no acumulado do ano esta manhã, depois que a construtora alertou sobre a fraqueza contínua à frente.

Crest Nicholson culpa as taxas de hipoteca

Na segunda-feira, a construtora culpou as taxas de hipoteca mais altas e a incerteza econômica ao reduzir sua orientação para o lucro ajustado antes dos impostos para o ano.

A Crest agora espera terminar o ano atual com £ 50 milhões em lucro antes dos impostos em uma base ajustada – significativamente abaixo de sua orientação anterior de £ 73,3 milhões. A empresa listada em Londres disse em um comunicado de imprensa hoje:

Embora os preços tenham permanecido resilientes em um mercado com oferta limitada e poucos vendedores em dificuldades, a incerteza econômica está desencorajando as possíveis mudanças residenciais.

Pares como Bellway e Barratt Developments ecoaram o mesmo nas últimas semanas. As ações da Crest caíram cerca de 35% em relação à alta de abril.

Crest Nicholson teve um começo fraco para H2

A Crest Nicholson viu suas vendas semanais por ponto de venda chegarem a 0,25 residências nas sete semanas até 18 de agosto. Anteriormente, havia guiado para 0,50 unidades para a segunda metade de 2023.

Observe que a construtora registrou uma queda anualizada de 60% em seu lucro do primeiro semestre em junho. De acordo com Russ Mold – Diretor de Investimentos da AJ Bell:

A escala do aviso de Crest Nicholson pode ser um choque para os investidores, uma vez que divulgou seus resultados do primeiro semestre há apenas alguns meses e isso indica a velocidade e a escala da deterioração do mercado.

Atualmente, a CRST paga um dividend yield de 9,65%. Também na segunda-feira, a Rightmove disse que os preços pedidos em média para casas no Reino Unido caíram significativamente este mês.

