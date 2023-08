Foi uma semana difícil para as criptomoedas, pois o preço do Bitcoin finalmente fez uma quebra de baixa e se estabeleceu abaixo do suporte em US$ 26.000. A maioria das moedas e tokens recuou, levando a capitalização de mercado total das criptomoedas para cerca de $1 trilhão.

Alguns analistas acreditam que as criptomoedas continuarão caindo nas próximas semanas, à medida que a demanda diminuir. Outros, por outro lado, acreditam que esse declínio foi apenas um abalo, o que poderia elevar os preços das criptomoedas. Em uma nota por e-mail, Nathan Leung, co-fundador da Cryptonauts disse:

“Este pode ser um dos abalos finais antes do início de uma nova onda de um ciclo de alta. Recentemente, Decrypt relatou o maior número de hodlers de Bitcoin – o que significa que a maioria de nós nem sequer mexe no Bitcoin armazenado em carteiras. O que estamos presenciando é uma liquidação das posições longas nos livros de ordens, enquanto as posições curtas atravessam o suporte de compra”.

Previsão de preço de Chancer

Copy link to section

Uma criptomoeda que não está passando pelo inverno criptográfico é Chancer, uma plataforma em desenvolvimento que arrecadou mais de $1,5 milhão nas últimas semanas. Para iniciantes, Chancer é uma empresa que busca revolucionar a indústria de apostas esportivas utilizando a tecnologia blockchain.

As apostas são uma grande indústria que deve prosperar nos próximos anos. A maioria das empresas do setor registrou um salto de dois dígitos na receita no segundo trimestre. A Flutter Entertainment, empresa da Fanduel, viu sua receita crescer mais de 25% no primeiro semestre do ano.

Chancer está buscando revolucionar o setor criando uma plataforma que será executada e gerenciada por uma organização autônoma descentralizada (DAO). Além disso, os detentores de tokens $CHANCER poderão criar seus próprios mercados de apostas, transmiti-los ao vivo e, em seguida, receber uma parte da receita.

A venda de tokens Chancer está ganhando mais usuários, que estão usando seus ETH, USDT, BNB e BUSD para comprá-los. Até agora, os desenvolvedores levantaram mais de US$ 1,52 milhão, ao se aproximarem rapidamente da meta de US$ 2 milhões. Se essa tendência continuar, é provável que a primeira fase da venda de tokens termine nas próximas semanas. Você pode comprar a venda de tokens Chancer aqui e ler o whitepaper aqui.

Previsão de preço Injective

Copy link to section

O gráfico diário mostra que o preço do INJ caiu fortemente na quinta-feira e atingiu a mínima de US$ 6,50. Em seguida, ele se recuperou e foi negociado a $ 8 no sábado. O preço moveu-se acima da linha de tendência ascendente e também passou para o nível de consolidação das médias móveis de 50 e 25 dias.

Olhando para trás, o preço do Injective formou um padrão de duplo topo em $9,880, cuja linha de pescoço estava em $5,4113. Portanto, há uma probabilidade de que o atual movimento de recuperação do preço do INJ seja um “dead cat bounce”, que provavelmente resultará na retomada da tendência de queda. O nível imediato a ser observado estará em $6,56.

Save