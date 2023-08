Previsão do preço do azeite: sem fim à vista para rali notável

O aumento dos preços do azeite continuou esta semana, enquanto a indústria se prepara para mais ventos contrários à medida que a oferta diminui e a demanda permanece em um nível elevado. Dados compilados pela YCharts mostram que o azeite subiu para $ 8.599 na segunda-feira, o nível mais alto já registrado, tendo começado o ano em $ 5.792.

Impacto do clima extremo no azeite

As preocupações com as mudanças climáticas se espalharam nos últimos anos, à medida que países ao redor do mundo passam por uma seca prolongada. A Europa não ficou para trás nesta crise, com a maioria dos países passando por calor extremo e o rio Reno começando a secar.

Como resultado, a produção agrícola em países como Itália e Espanha vem se deteriorando há algum tempo, mesmo com o aumento da demanda. O azeite é uma das culturas em dificuldades, o que ajudou a elevar seu preço a um recorde.

Dados recentes mostram que as temperaturas em países como Espanha, Grécia e Itália subiram, chegando a 40 graus em alguns dias. Como resultado, as oliveiras estão perdendo seus frutos em uma tentativa de conservar a umidade.

Dados recentes mostram que a produção da Espanha caiu para 620 mil toneladas, abaixo da média de cinco anos de 1,3 milhão de toneladas. A Espanha é o maior produtor de azeite como escrevi aqui . E analistas estimam que a produção europeia será em média de 700 mil toneladas, uma queda de 30% em relação à média de cinco anos. Globalmente, a produção deve cair 20% este ano.

A demanda, por outro lado, deve permanecer alta à medida que a economia mundial se recupera e a população continua crescendo. Isso é importante, pois o azeite é um produto básico que tem diferentes usos, como cozinhar, temperar saladas, assar, cuidar da pele, cuidar dos cabelos e medicina. Os analistas esperam que o mercado de azeite extra-virgem esteja crescendo a uma CAGR de 5,30%, mesmo com a queda na oferta.

Afetando ainda mais a situação é que o azeite não tem alternativas próximas. E mesmo essas alternativas como óleo de coco, óleo de girassol e óleo de amêndoa estão sendo afetadas pelo forte calor.

Previsão do preço do azeite

As perspectivas para os preços do azeite ainda são otimistas devido ao desequilíbrio entre oferta e demanda. Portanto, a próxima resistência importante a ser observada será de US$ 9.000. Uma quebra acima desse nível fará com que os preços do azeite se aproximem da resistência crucial em US$ 10.000.

