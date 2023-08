Banco de Compensações Internacionais (BIS) alerta contra riscos financeiros relacionados à criptografia

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) alertou sobre potenciais riscos relacionados com a criptografia, incluindo liquidez, volatilidade e fluxo de capitais, que podem desencorajar as economias de mercado emergentes (EME).

A instituição financeira continuou preocupada com o facto de as economias em evolução poderem não monitorizar as criptomoedas ao mesmo tempo que consideram os riscos para a estabilidade financeira.

BIS alerta sobre riscos associados à criptografia

O relatório do Grupo Consultivo de Diretores de Estabilidade Financeira de terça-feira destacou os riscos financeiros que tornam os ativos digitais pouco atraentes para as EMEs. Enquanto isso, participaram do estudo os bancos centrais dos Estados Unidos, México, Colômbia, Canadá, Chile, Argentina, Peru e Brasil.

O relatório indicou que as criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, afirmam oferecer pagamentos rápidos, alto ROI, anonimato e taxas de transação mais baixas. Essas promessas fizeram com que a indústria de criptografia atingisse o valor de mercado de US$ 3T em 2021.

No entanto, a quebra do mercado no início de 2022 revelou fraquezas no espaço dos ativos digitais, acolhendo um inverno criptográfico prolongado.

Riscos criptográficos em mercados tradicionais

Embora as criptomoedas prometam um sistema financeiro descentralizado, inclusivo e eficiente, as suas fraquezas estruturais no funcionamento e na conceção tornam-nas pouco atrativas para o setor monetário. Além disso, estas falhas podem estender-se aos mercados financeiros tradicionais, à medida que as criptomoedas lutam pela adoção global.

O relatório afirmou que a exposição do sistema financeiro tradicional às moedas digitais catalisaria desafios de estabilidade monetária, incluindo riscos de mercado, desintermediação bancária, fluxo de capitais, liquidez, operacionais e de crédito.

Alegadamente, os reguladores financeiros parecem estar cientes dos riscos associados às moedas digitais, com a volatilidade no centro das atenções. Isso desencadeou a regulamentação global da criptografia, com países como a China emitindo uma proibição geral de ativos digitais.

No entanto, regras mais rígidas podem ser prejudiciais para a nascente indústria de criptomoedas. Os especialistas acreditam que os ativos digitais e o blockchain são vitais quando utilizados de forma mais prática. Assim, o Banco de Compensações Internacionais apela a uma proibição e regulamentação seletiva de alguns ativos criptográficos.

Além disso, a instituição financeira global insta os reguladores a adoptarem um quadro claro que distinga regulamentações baseadas em entidades e regulamentações baseadas em actividades.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.