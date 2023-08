USD/PKR: A rupia paquistanesa está condenada à medida que a queda continua

A queda da rupia paquistanesa ganhou força à medida que a moeda caiu para o nível mais baixo já registrado. O par USD/PKR subiu para uma máxima de 297,05 na terça-feira, o que significa que subiu mais de 31% este ano.

Os ventos contrários no Paquistão permanecem

Copy link to section

A economia paquistanesa enfrenta ventos contrários substanciais, que afectam a sua moeda local. Parte do desafio deve-se ao forte dólar americano, que disparou face à maioria das moedas dos mercados emergentes, como o rublo russo e o peso argentino.

O dólar saltou à medida que os investidores continuam preocupados com as próximas ações do Federal Reserve. A maioria dos analistas acredita que o Fed continuará a aumentar as taxas em Setembro, graças aos fortes números económicos.

Dados recentes mostraram que as vendas a retalho nos EUA aumentaram em Julho, à medida que a taxa de inflação descia. Ao mesmo tempo, a produção industrial e transformadora continuou a crescer em Julho, enquanto a taxa de desemprego permanece no nível mais baixo em décadas.

O Paquistão, por outro lado, enfrenta graves desafios. Como escrevi aqui , embora o país tenha chegado a um acordo de financiamento com o FMI em Julho, precisará de angariar capital adicional nos próximos anos.

Ao mesmo tempo, o país atravessa uma grande crise política que levou Imran Khan a ser preso. Os seus apoiantes continuaram a protestar contra a sua libertação enquanto o governo se prepara para as eleições em 2024.

Estes desafios correm o risco de exacerbar as perspectivas económicas do Paquistão durante algum tempo. Como resultado, a procura pelo dólar americano e outras moedas estrangeiras permanece elevada no Paquistão. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego e a inflação do país aumentaram. Os números oficiais mostram que a inflação saltou para 28,3% em Julho e a queda da rupia irá piorar a situação.

Portanto, há uma probabilidade de que o colapso da rupia paquistanesa continue por algum tempo, uma vez que não há catalisadores de alta.

Análise técnica USD/PKR

Copy link to section

Save

Gráfico USDPKR por TradingView

A taxa de câmbio de USD para PKR atingiu o nível mais alto já registrado. No gráfico diário, vemos que o par subiu acima do importante nível de resistência em 288,34, o nível mais alto em 15 de abril. A taxa subiu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o MACD subiu.

Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível de resistência importante a ser observado em 310. O stop loss deste nível está em 288.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.