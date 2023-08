Análise USD/THB enquanto o baht tailandês recupera impulso

A taxa de câmbio USD/THB caiu nos últimos cinco dias consecutivos, à medida que a recuperação do baht tailandês ganhava força. O par foi negociado a 34,83 na quarta-feira, abaixo da alta da semana passada de 35,57.

Dados do PIB tailandês

A Tailândia ganhou as manchetes nos últimos dias. A notícia mais importante foi sobre Thaksin Shinawatra, o ex-primeiro-ministro que foi preso após retornar do exílio na terça-feira.

Outra notícia crucial foi que o parlamento votou Srettha Thavisin como o novo primeiro-ministro, após um longo impasse político. Srettha é um magnata imobiliário do Partido Pheu Thai.

Entretanto, a Tailândia publicou números económicos relativamente fracos na terça-feira. Os dados mostraram que a economia cresceu 0,20% no segundo trimestre, após crescer 1,70% no trimestre anterior. Este crescimento foi inferior à estimativa mediana de 1,20%.

A economia expandiu 1,8% numa base anual, inferior à estimativa mediana de 3,1%. Tinha crescido 2,6% no trimestre anterior. Portanto, o novo primeiro-ministro terá uma tarefa difícil para revitalizar a economia.

A economia da Tailândia foi impulsionada pelo ressurgimento do setor do turismo. Os dados mais recentes mostram que o número de turistas no país aumentou nos últimos meses. O governo espera mais de 29 milhões de visitantes este ano.

No entanto, num comunicado divulgado na quarta-feira, o governador do Banco da Tailândia alertou que a indústria estava a enfraquecer. Ele observou que as exportações e o turismo estavam a abrandar, sinalizando que o banco manterá as taxas inalteradas. O Banco da Tailândia apresentou o seu aumento final das taxas no início deste mês.

O principal desafio para a economia da Tailândia é o desempenho chinês. Como já escrevi antes , a economia chinesa está a abrandar a um ritmo mais rápido do que o esperado. Isso impactará as exportações do país.

Análise técnica USD/THB

O gráfico diário mostra que o par USD/THB recuou nos últimos dias, mesmo com a força do dólar continuando. Ele recuou para 35, abaixo da alta de julho de 35,74. Moveu-se abaixo do importante nível de suporte em 35,38. O par moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

O par USDTHB permanece acima da linha de tendência ascendente que conecta os níveis mais baixos desde janeiro. Também formou um padrão de topo duplo. Portanto, a perspectiva de curto prazo para o par é de baixa, com o próximo nível a observar sendo 34,35.

