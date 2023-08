O índice Nifty 50 recuou: comprar na queda ou vender na alta?

O índice Nifty 50 recuou nas últimas semanas, à medida que os investidores se concentravam no mercado de títulos e começaram a realizar lucros. Depois de atingir o recorde de ₹ 19.988 em julho, o índice recuou 3%, para ₹ 19.397. Apesar do recuo, o índice blue chip indiano subiu mais de 15% em relação ao nível mais baixo de Março.

Recuo das ações globais

As ações globais recuaram nas últimas semanas, à medida que as preocupações com o mercado obrigacionista e a desaceleração da China se intensificaram. Nos Estados Unidos, índices como o Nasdaq 100 e o S&P 500 recuaram mais de 5% em relação ao máximo registado no ano.

Os rendimentos dos títulos dos EUA, que se movem inversamente ao preço, saltaram para o nível mais alto em mais de uma década. O rendimento de 10 anos saltou para 4,30% enquanto o de 30 anos subiu para 4,38%. Este desempenho significa que o Fed provavelmente continuará a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões.

O índice Nifty 50 também recuou devido às preocupações com a China. Como escrevi aqui , a economia chinesa está a desacelerar a um ritmo mais rápido do que o esperado. A economia enfrenta desafios importantes em termos de procura, demografia, dívida e dissociação. Isto é notável porque a maioria das empresas indianas tem algumas operações na China.

As notícias mais recentes do Nifty 50 foram sobre a Jio Financial, uma empresa de propriedade da Reliance Industries. A Jio Financial, que tem parceria com a Blackrock, viu suas ações despencarem após abrir o capital.

A maioria das empresas do índice recuou nos últimos 30 dias. Bajaj Financial, Bharat Petroleum, Asian Paints, Britannia Industries e SBI caíram mais de 10%. Outros retardatários importantes foram Kotak Mahindra, Hero Motorcorp e Bajaj Auto.

Por outro lado, os melhores desempenhos no índice Nifty 50 foram Cipla, Adani Ports and Special Economic Zone, NTPC e Adani Enterprise. Todas essas ações subiram mais de 10%.

Previsão do índice Nifty 50

O gráfico diário mostra que o índice Nifty 50 recuou nas últimas semanas. Ele recuou da alta acumulada no ano de ₹ 19.988 para ₹ 19.397. No gráfico diário, o índice formou um canal descendente mostrado em verde. Permaneceu acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

O índice Nifty 50 permanece acima do importante suporte em ₹18.896, o ponto mais alto em novembro do ano passado. Portanto, acredito que vale a pena comprar esse mergulho por enquanto. Minha meta é que o índice teste novamente o suporte em ₹18.900 e, em seguida, teste novamente a resistência em ₹20.000.

