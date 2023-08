Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O Bitcoin tem apresentado forte tendência de baixa nas últimas semanas, mas o apresentador do podcast “Wolf of All Street” está convencido de que o ativo digital ainda está em um mercado altista.

Melker não vê nova mínima do Bitcoin pela frente

Scott Melker atribui o recente declínio do BTC a um “longo aperto”.

Ele, no entanto, não vê razão para acreditar que a maior criptomoeda do mundo esteja caminhando para um novo mínimo. Falando ao Yahoo Finance na terça-feira, Melker disse:

Tivemos alguém com uma posição spot massiva que vendeu tudo de uma vez. [Mas] Eu não acredito que estamos indo para novas mínimas, a menos que tenhamos algum outro evento de cisne negro massivo. Não vejo isso como uma possibilidade iminente.

A tendência mais ampla do Bitcoin permanece ascendente enquanto for negociado acima do nível de US$ 25.000, acrescentou. Observe que outro importante analista de criptografia, Jason Pizzino, também disse na semana passada que o BTC estava à beira de um rompimento.

Lembre-se de que o Bitcoin tem uma história de determinar a direção geral do espaço das criptomoedas como um todo. Se ele valoriza, a convenção indica que o ecossistema também o fará, o que pode incluir projetos recentemente lançados, como o Chancer.com.

Chancer é atraente tanto para jogadores quanto para investidores

Chancer é uma plataforma emergente que tem potencial para ser a queridinha de investidores e jogadores.

A startup baseada em blockchain pretende desbloquear o “2.0” das apostas com a introdução de um conceito muito mais divertido e interativo de apostas sociais. Você pode participar ou criar seu próprio mercado de apostas em Chancer.com em coisas como esportes, política e outros assuntos.

Por outro lado, é igualmente fascinante para os investidores, uma vez que é alimentado por um token nativo – o token Chancer.

Assim como qualquer investimento, o valor atribuído ao token homônimo que está atualmente em pré-venda depende da oferta e da demanda. Com o tempo, poderá atingir novos marcos de valorização de preços com base em vários fatores que exploraremos em detalhes a seguir.

A NFL pode ser um vento favorável para o token Chancer

A rede eventualmente totalmente descentralizada já está recebendo uma sólida demanda por seu token BSC0, considerando que sua pré-venda já arrecadou mais de $1,6 milhão. Note que o $CHANCER está atualmente sendo negociado por um preço bastante atrativo de $0,011 por token.

Parte da razão pela qual o token Chancer parece tão procurado é porque ele está bem no centro de um espaço de apostas online e jogos digitais em rápido crescimento. É um mercado que vale cerca de US$ 90 bilhões no momento e estima-se que cresça a uma taxa composta anualizada de impressionantes 10% nos próximos anos.

Mais importante ainda, o token nativo homônimo ainda não foi listado em uma exchange de criptomoedas notável – um evento que normalmente tende a proporcionar um aumento significativo no preço. Sem mencionar que a temporada da NFL, amplamente conhecida por aumentar materialmente o interesse nas apostas online, está a apenas alguns dias de distância.

Esse poderia ser outro possível catalisador para $CHANCER. Visite o site aqui para descobrir como você pode obter exposição ao token nativo se estiver interessado em apostar no aumento potencial de preço que está por vir.

O que mais poderia ajudar a impulsionar o $CHANCER?

Por último, Chancer.com poderia se beneficiar dos ventos favoráveis que provavelmente ajudarão a expandir o espaço criptográfico em geral. Statista – a plataforma de coleta e visualização de dados prevê atualmente que o mercado de criptografia crescerá impressionantes 70% até 2027.

No curto prazo, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. Securities & Exchange Commission) ainda não deu sinal verde para um ETF de Bitcoin à vista, para o qual vários gestores de ativos, incluindo a BlackRock, apresentaram solicitações nos últimos meses. Espera-se que um fundo negociado em bolsa desse tipo aumente substancialmente o interesse institucional na criptomoeda.

Por fim, a inflação caiu acentuadamente de seu pico de mais de 9,0% no ano passado para cerca de 3,0% no mês passado. Isso significa que o Federal Reserve pode estar próximo do fim de seus ciclos de aumento de taxas e eventualmente passará para cortes de taxas.

Isso é significativo porque taxas mais baixas tendem a atrair interesse em apostas mais arriscadas, como criptomoedas que incluem $CHANCER. Para mais informações sobre a pré-venda do Chancer, acesse o site do projeto aqui.

