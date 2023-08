Previsão USD/ZAR: Rand sinaliza enquanto a inflação na África do Sul cai novamente

A taxa de câmbio USD/ZAR continuou a cair após outro conjunto de dados encorajadores sobre a inflação na África do Sul. O par recuou para um mínimo de 18,63, o nível mais baixo desde 7 de agosto deste ano. Recuou mais de 2,9% em relação ao nível mais alto deste ano.

A inflação na África do Sul caiu

A África do Sul ganhou as manchetes este ano, quando o país acolhe líderes importantes durante a cimeira alargada dos BRICS. Como escrevi aqui , um dos principais focos desta reunião é o desconforto com a hegemonia do dólar.

O rand sul-africano ganhou à medida que os investidores avaliam como o país irá beneficiar da cimeira. Algumas das formas são atrair investimentos estrangeiros diretos (IDE) de países como a Rússia e a Arábia Saudita.

O par USD/ZAR recuou após os dados encorajadores da inflação ao consumidor na África do Sul. De acordo com a agência de estatísticas, o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 5,4% em junho para 4,8% em julho, o nível mais baixo em meses. Este declínio foi melhor do que a estimativa mediana de 5,0%. Subiu de 0,2% para 0,9% ao mês, acima dos 1,1% esperados.

A inflação subjacente, que o banco central da África do Sul acompanha de perto, caiu de 5,0% em Junho para 4,7%. Mais uma vez, este declínio foi melhor do que a estimativa mediana de 4,9%. O IPC básico aumentou 0,5% em termos mensais.

Estes números significam que as ações do banco central sul-africano para reduzir a inflação estão a funcionar. Os preços poderão continuar a cair se a força do rand sul-africano continuar.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador chave para o par USD/ZAR será a próxima Cúpula de Jackson Hole em Wyoming. Historicamente, esta reunião tem sido importante para o mercado cambial.

Análise técnica USD/ZAR

A taxa de câmbio USD/ZAR tem apresentado uma forte tendência de baixa recentemente, mesmo com a continuação da recuperação do índice do dólar americano. O par recuou e moveu-se abaixo do importante nível de suporte em 19,14, o ponto mais alto em 6 de julho.

Além disso, as médias móveis de 50 e 25 dias fizeram um cruzamento de baixa, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram caindo. O par está formando um padrão superior arredondado.

Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, com o próximo nível a observar sendo 18,12, o ponto mais baixo em junho. O stop loss desta negociação está em 19.14.

