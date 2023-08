USD/IDR: Previsão da rupia indonésia antes da decisão da taxa

A taxa de câmbio USD/IDR recuou na manhã de quinta-feira, antes da próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco da Indonésia (BoI). Depois de atingir um pico de 15.363 na segunda-feira, o par recuou para um mínimo de 15.250.

Decisão do Banco da Indonésia adiante

O Banco da Indonésia concluirá a sua reunião de dois dias na quinta-feira e apresentará a decisão observada de perto. Todos os economistas ouvidos pela Bloomberg e pela Reuters acreditam que o banco deixará as taxas de juro inalteradas em 5,75%.

Anteriormente, eles os deixaram intactos nas últimas reuniões. O BoI não está sob pressão para aumentar as taxas, uma vez que a inflação da Indonésia regressou ao objectivo nos últimos meses. A inflação desacelerou para 3,08% A/A em julho, como escrevi aqui .

Portanto, os analistas acreditam que o banco manterá as taxas estáveis ao longo do ano. Alguns analistas prevêem uma redução das taxas de juro no quarto trimestre ou no primeiro trimestre do próximo ano.

Os dados mais recentes mostraram que a economia da Indonésia cresceu 5,2% no segundo trimestre, ajudada pelos crescentes gastos do consumidor e do governo. Os gastos das famílias foram apoiados pela moderação da inflação.

No entanto, há sinais de que a economia está a abrandar. As exportações têm enfrentado dificuldades recentemente em mercados importantes como a China e a Índia. Como escrevi no início desta semana, há sinais de que a economia chinesa está a abrandar a um ritmo mais rápido do que o esperado.

A taxa de câmbio de USD para IDR também reagirá moderadamente à próxima cúpula de Jackson Hole nos Estados Unidos. Esta é uma reunião importante que reúne os principais funcionários do banco central. Jerome Powell, chefe do Federal Reserve, dará dicas sobre o que esperar em setembro.

Previsão USD/IDR

Gráfico USDIDR por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e rupia recuou nos últimos dias. Este declínio aconteceu quando os ursos tentaram testar novamente o importante nível de suporte em 15.213, o ponto mais alto em 10 de julho.

O par permaneceu acima da média móvel de 50 dias, sinalizando que os compradores estão no controle. Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível a observar sendo o máximo desta semana de 15.354. Uma queda abaixo do suporte em 15.200 será de baixa para o par.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.