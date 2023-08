USD/RUB: Rublo russo enfraquecido encontra ressurgimento do dólar americano

A forte recuperação do rublo russo desapareceu à medida que a recuperação do índice do dólar americano ganha força. O par USD/RUB foi negociado em 94,46, alguns pontos acima da mínima desta semana de 91,40. Ele saltou mais de 40% este ano.

Problemas econômicos russos

Copy link to section

O USD/RUB tem apresentado uma forte tendência de alta este ano, à medida que o impacto das sanções ocidentais sobre a Rússia atingiu. Os números económicos recentes mostraram a terrível situação em que se encontra a economia russa.

Por exemplo, as exportações de petróleo russas têm apresentado uma tendência decrescente. Dados da S&P Global mostram que as exportações de petróleo caíram para menos de 3 milhões de barris, o aumento mais baixo desde Novembro do ano passado.

Para complicar a situação está o abrandamento da economia chinesa. Dados recentes mostraram que as importações da China caíram, enquanto outras partes, como a produção industrial e a produção industrial, caíram.

Entretanto, os preços de outros produtos que a Rússia vende têm sido pressionados ultimamente. O trigo caiu mais de 50% desde o seu ponto mais alto em 2022. Da mesma forma, os preços do trigo , da platina, do paládio e do gás natural têm apresentado uma tendência descendente. As importações não energéticas caíram quase 20% este ano.

A economia da Rússia enfrenta desafios adicionais. Por exemplo, o défice orçamental aumentou nos últimos meses à medida que a Rússia aumentou as suas despesas militares. O relatório mais recente mostrou que o défice orçamental da Rússia aumentou para mais de 29,3 mil milhões de dólares entre Janeiro e Julho.

O desafio é que a Rússia precisa de muita moeda estrangeira para financiar as suas importações de países como a China e a Rússia. A maior parte das importações ocorre em dólares americanos, o que explica porque a Rússia apoia as novas iniciativas dos BRICS.

Para complicar a situação está o facto de o índice do dólar americano (DXY) ter se fortalecido nas últimas semanas. O índice DXY saltou para US$ 104, o nível mais alto desde junho deste ano.

Análise técnica USD/RUB

Copy link to section

Save

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio USD/RUB tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou e cruzou o importante ponto de resistência em 100 recentes. Na maioria dos períodos, os ativos financeiros tendem a oscilar após atingirem um nível importante de resistência ou suporte.

O par USD/RUB ainda está acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o ponto neutro. Portanto, suspeito que o par continuará subindo à medida que os compradores visam o nível de resistência inicial em 110. Uma queda abaixo do suporte em 91,43 apontará para mais desvantagens.

Save

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.