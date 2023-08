BTCUSD se consolida em meio a perspectivas de “maior por mais tempo” após discurso de Powell

Espera-se que o discurso de Jerome Powell na conferência de Jackson Hole mantenha uma postura positiva sobre as taxas de juros e os rendimentos dos títulos dos EUA, favorecendo a força do dólar. Este sentimento é especialmente significativo quando comparado com as condições económicas globais.

Embora o discurso de Powell favoreça o dólar americano, o Bitcoin (BTC), que parece estar por um fio, caiu para a consolidação ligeiramente abaixo de US$ 26.000

Economia dos EUA mantém forte desempenho

Embora a economia dos Estados Unidos mantenha um forte desempenho, com uma taxa de crescimento anualizada aproximada de quase 6%, conforme indicado pela última estimativa do Fed de Atlanta, este não é o caso dos seus principais concorrentes, particularmente a Zona Euro e a China.

Mesmo antes do discurso principal de Powell na reunião anual da Fed de Kansas City de decisores políticos dos EUA e de todo o mundo, o dólar americano já tinha atingido o máximo de dois meses face a uma série de moedas importantes. Esta é a razão mais possível pela qual o BTCUSD sofreu um declínio considerável desde 15 de agosto.

O Bitcoin tem lutado para se manter à tona depois de cair abaixo de US$ 26.000. A criptomoeda, que é a mais negociada pelos comerciantes de criptografia, agora parece estar entrando em consolidação, preparando-se para o próximo curso de ação.

E embora alguns investidores acreditem que o Bitcoin atingiu o fundo e pode estar se preparando para um grande retorno, o fortalecimento do dólar americano representa uma ameaça. Sempre se soube que o Bitcoin se beneficiou das fraquezas do dólar americano; quaisquer ganhos para o dólar significam a ruína da criptomoeda.

Nas últimas semanas, os spreads de rendimento de curto prazo, que muitas vezes influenciam as taxas de câmbio, têm aumentado a favor do dólar em comparação com várias moedas importantes, como o euro, a libra, o iene e o yuan.

É importante abordar os movimentos do mercado com cautela, especialmente em dias propensos a reações instintivas devido a dados significativos ou eventos políticos. No entanto, a ausência de recuo na sexta-feira é digna de nota.

Impacto do discurso de Powell

Resumindoo discurso de Powell em algumas frases, ele poderia ser resumido da seguinte forma: “Procederemos com cautela ao decidirmos se continuaremos a apertar ou manter a taxa diretora e aguardaremos por dados adicionais.”

Esta situação parece vantajosa para o dólar num futuro próximo, estendendo-se possivelmente até ao final do ano. O mercado ainda não definiu totalmente o preço de um maior aperto das taxas dos EUA, pelo que outro aumento de um quarto de ponto poderá reforçar o dólar.

Embora o dólar tenha subido 5% nas últimas seis semanas, uma pausa ou uma queda na realização de lucros não seria surpreendente. No entanto, tendo em conta a almofada proporcionada pelos rendimentos dos EUA, não deverá demorar muito até que o dólar retome a sua trajectória ascendente.

