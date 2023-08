O Standard Chartered PLC (LON: STAN) decidiu transferir seu negócio global de leasing financeiro de aviação para a AviLease por um valor total de cerca de US$ 3,6 bilhões.

Detalhes do contrato Standard Chartered – AviLease

AviLease ou Aircraft Leasing Company é propriedade do Fundo de Investimento Público – um fundo soberano da Arábia Saudita. Seu CEO, Edward O’Byrne, disse hoje em um comunicado à imprensa :

Estamos adquirindo um portfólio de altíssima qualidade. A transação acelera o aumento de escala e a diversificação de locatários da nossa frota, demonstrando a nossa capacidade de executar a nossa estratégia de investimento.

O arrendador e financiador do jato fará um pagamento inicial de US$ 700 milhões pelo referido acordo, para o qual já garantiu US$ 2,1 bilhões em financiamento do Citibank, BNP Paribas, MUFG e HSBC.

As ações do Standard Chartered subiram quase 2,0% no momento da escrita.

Por que o Standard Chartered está descarregando o financiamento da aviação?

O Standard Chartered espera que o desinvestimento proporcione um ganho de cerca de US$ 300 milhões e um aumento de 19 pontos base em seu índice de capital CET 1 (common equity tier 1).

Ela planeja dedicar os recursos líquidos desta transação à gestão de sua posição de capital e liquidez. Segundo Simon Cooper – CEO dos negócios do banco na Europa e Américas:

A venda do negócio de leasing financeiro de aviação permite-nos continuar a concentrar os nossos esforços nas áreas onde somos mais diferenciados e progredir ainda mais na nossa jornada de retorno sobre capital tangível.

O Standard Chartered Aviation Finance possui uma frota de mais de 120 aeronaves. Seus serviços incluem financiamento de dívidas, hedge de combustível de aviação e remarketing de aviões.

