Nas apostas, são as casas que controlam o sistema. Elas decidem em que os usuários podem apostar, as regras para jogar e as probabilidades. Isto dá às casas de apostas uma vantagem injusta e limita as liberdades dos apostadores. Uma nova plataforma descentralizada, Chancer, está desafiando o estilo de apostas. O projeto arrecadou US$ 1,66 milhão na pré-venda antes do lançamento, à medida que os investidores apostam alto no estilo único de apostas.

O que é Chancer?

Chancer é a primeira plataforma de apostas descentralizada liderada por blockchain do mundo. A plataforma aplica um modelo peer-to-peer (P2P) onde os apostadores fazem apostas uns contra os outros. Digamos que você e seu amigo tenham expectativas diferentes em relação ao resultado de um evento. Você pode criar um mercado arriscado e prever o evento.

Com o Chancer, existem milhares de eventos que os usuários podem prever, ampliando o escopo das apostas. Seu comediante favorito será selecionado para um prêmio importante? Que tal o candidato X vencer as eleições de meio de mandato? Você pode pensar em qualquer evento, e o Chancer permite que você aposte nele.

O Chancer também oferece muita flexibilidade. Como os mercados do Chancer são criados pelos próprios usuários, os apostadores determinam as regras e as probabilidades do jogo. Essa característica aumenta a transparência nas apostas e torna a experiência divertida para os usuários.

Oportunidade de investimento do Chancer

Chancer é atraente para apostadores e investidores que buscam renda passiva. Os apostadores têm uma nova maneira de fazer apostas e estar no controle. Os usuários são recompensados com tokens Chancer por ganhos bem-sucedidos. À medida que a plataforma de apostas descentralizada cresce, o valor do Chancer pode disparar, gerando enormes retornos.

O token Chancer pode se tornar uma criptomoeda sustentável que pode gerar retornos no longo prazo. Isto decorre do caso de uso do mundo real em apostas, um dos setores de maior crescimento. Investir no token é vantajoso para investidores que buscam rendimentos de longo prazo.

Os desenvolvedores também se beneficiarão com a criação de mercados Chancer. Os usuários que criam jogos de apostas por meio da plataforma descentralizada são atraídos pelos tokens Chancer. Além disso, os investidores ganham apostando no token Chancer ou compartilhando a plataforma. Além disso, os detentores de tokens Chancer recebem descontos nas taxas dos mercados Chancer que criam ou participam.

Previsão do Chancer e potencial de preço

Analistas projetaram um aumento de preço de mais de 1.000% para o Chancer em 2023. Esse potencial de preço é realista, embora ganhos sustentáveis possam ser alcançados em 2024. Isso acontecerá após o lançamento da plataforma principal de apostas e o Chancer testemunhar um aumento no uso.

Os investidores podem começar a experimentar aumentos substanciais de preços no Chancer no terceiro trimestre de 2023. Isso ocorrerá depois que o token for listado na Uniswap e em outras CEXs. No entanto, o aumento de preços em 2023 pode ser baseado em especulações, como é comum no lançamento de projetos. Como tal, o preço pode sofrer volatilidade à medida que a procura dos investidores muda nas exchanges.

Em 2024 e além, o Chancer poderia aumentar mais de 10 vezes à medida que a plataforma de apostas cresce. O valor também será desbloqueado a partir do aumento dos casos de uso, como staking e negociação em exchanges.

Por que a pré-venda do Chancer?

O lançamento do Chancer está acontecendo em um piscar de olhos, e a plataforma será lançada no início de 2024. Isso significa que os investidores em pré-venda têm uma vantagem em obter acesso antecipado assim que a plataforma for lançada.

Investir na pré-venda também oferece a oportunidade de comprar o token a um preço baixo. O token está atualmente a um preço vantajoso de $0,011. Na próxima etapa da pré-venda, o preço aumentará para $0,012.

O preço do Chancer também poderia mudar drasticamente após sua próxima listagem na Uniswap. Como vimos com outros lançamentos de alto perfil no passado, a listagem de tokens desbloqueia valor instantaneamente. Grandes movimentos de preço são experimentados nesse momento. Essas tendências enfatizam que comprar o Chancer na pré-venda é vantajoso, pois o valor de alguma forma está bloqueado.

