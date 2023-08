Iris Energy compra as mais recentes GPUs Nvidia para explorar IA generativa e reforçar a mineração de Bitcoin

A empresa de mineração sustentável de Bitcoin Iris Energy investiu US$ 10 milhões nas mais recentes GPUs Nvidia H100. A empresa comprou 248 equipamentos porque deseja navegar na IA generativa enquanto se concentra em seu negócio principal – a mineração BTC.

$IREN today announced the purchase of @NVIDIA’s latest-generation #AI H100 GPUs



– Next-gen data centers to now target generative #AI

– Initial purchase of 248 @NVIDIA H100 GPUs for ~US$10m

– Core business remains #BTC mining; generative #AI represents additional opportunity — Iris Energy (@irisenergyco) August 29, 2023

A Iris Energy revelou que receberá as GPUs em breve e planeja explorar oportunidades de mineração em nuvem com o hardware. O co-CEO e cofundador da empresa, Daniel Robert, afirmou que usarão seus data centers para interagir com IA generativa, considerando a escassez de espaço em rack e computação.

Roberts acredita que a computação sustentável verá um aumento na demanda e que a Iris Energy pode capturar o crescimento atual em GPUs para inteligência artificial generativa e ASICs para mineração BTC.

“..estamos numa posição única para captar o crescimento contínuo na indústria em geral.”

A Iris Energy concentra-se em áreas com fontes de energia renováveis, como hídrica, solar e eólica. Além disso, posicionou seus data centers próximos a fontes de energia renováveis de baixo custo para monetização do Bitcoin. Isso leva a maiores retornos ao mesmo tempo em que cuida do meio ambiente.

Lucratividade da mineração como catalisador para aumento de preços

O Bitcoin apresentou ações de preços negativas à medida que o amplo mercado de criptografia enfrenta um inverno prolongado. Além disso, invezz.com relatou por que a criptomoeda líder pode enfrentar dificuldades de baixa (no curto prazo).

No entanto, os analistas acreditam que o BTC disparará para US$ 100 mil até 2024, citando fatores como maior lucratividade da mineração, ativos de risco estabilizados e a turbulência bancária em curso.

Crypto winter thawing? Standard Chartered predicts #Bitcoin could hit $100,000 by 2024, thanks to banking turmoil, stabilized risk assets, and improved mining profitability. Will BTC continue its wild ride? 🚀💰 — Q.E.D (@QEDCryptoNews) April 24, 2023

Os mineradores são cruciais para determinar a reserva do Bitcoin recém-cunhado. Entretanto, a melhoria da rentabilidade reduz as vendas por parte destes intervenientes, traduzindo-se numa diminuição da oferta – um ingrediente para aumentos de preços. Geoffrey Kendrick, do Standard Chartered, enfatizou que a lucratividade atraente da mineração aumentará o BTC.

