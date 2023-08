PepeCoin (PEPE) imprime um padrão ‘mortal’ após alegações de puxar tapete

PepeCoin perdeu seu apelo como criptomoeda meme lucrativa depois de perder mais de 80% desde seu pico recorde há quatro meses. Além disso, a perspectiva de preços mostra que o alt poderá sofrer novas quedas nas próximas semanas ou meses, levando os preços a zero.

O padrão mortal do PEPE

Copy link to section

O renomado analista @Nebraskangooner afirmou que PepeCoin pode testemunhar quedas massivas para zero assim que o gráfico de 4 horas pintar um padrão de triângulo descendente. A formação de continuação de baixa compreende uma resistência de linha de tendência de queda e suporte horizontal.

Um triângulo descendente surge depois que o preço do token ultrapassa o piso de suporte. O padrão indica que o PEPE pode perder todo o seu valor.

Alegações de puxada de tapete de PepeCoin

Copy link to section

PepeCoin atraiu a atenção do mercado em 24 de agosto, depois que vários desenvolvedores alteraram as assinaturas necessárias para mover ativos de carteiras multi-sig, reduzindo-as de 5 para 8 para 2 em 8. Eles então enviaram PEPE no valor de US$ 16 milhões para bolsas de criptomoedas, potencialmente prontas para venda.

A comunidade percebeu os desenvolvimentos como uma dica para puxar o tapete, provocando temores de quedas massivas nos preços do token meme.

Puxadas de tapete anteriores viram os ativos criptográficos despencarem implacavelmente. Por exemplo, invezz.com relatou como os tokens SARP despencaram 99% depois que os desenvolvedores executaram um roubo de US$ 3 milhões.

Jogadores esperançosos acumulam PEPE

Copy link to section

Do lado positivo, alguns entusiastas do PEPE identificaram uma oportunidade de comprar na queda devido à queda acentuada do preço do PEPE. Os jogadores que possuem entre 10.000 e 100.000 moedas PEPE aumentaram substancialmente suas bolsas desde 27 de agosto.

A acumulação mostra que os investidores esperam que a PepeCoin absorva mais impulso de vendas e inicie recuperações.

PEPE paira perto da área de acumulação de US$ 0,00000085, onde um aumento de preços de 120% surgiu em junho-julho de 2023. Portanto, o alt pode se recuperar desse nível e atingir a EMA de 50 dias em US$ 0,00000121, traduzindo-se em um aumento de 45% em relação aos preços atuais..

Somente atualizações de criptografia favoráveis ao mercado e uma recuperação ampla resgatarão a altcoin de sua posição negativa.

Save