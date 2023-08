As moedas Meme tiveram um aumento notável no interesse dos investidores desde o início do ano, grande parte devido aos preços explosivos de uma série de criptomoedas inspiradas em cães.

Com o mercado de criptomoedas mostrando sua resiliência após a última queda nos preços, os investidores aproveitaram a oportunidade para se posicionar. Além do Bitcoin e do Ethereum, poucos projetos podem afirmar ter chamado tanto a atenção quanto o Shiba Memu.

O que fez Shiba Memu (SHMU) se destacar dos outros no mercado de moedas meme com tema de cachorro, cada vez mais lotado? E seria a pré-venda da moeda meme um bom momento para comprar o SHMU nativo ?

Shiba Memu une inteligência artificial e memes criptográficos

Ao contrário de outros tokens meme cujo crescimento foi impulsionado pelos esforços de marketing humano, o Shiba Memu adota uma abordagem completamente diferente com a integração da inteligência artificial.

Ele busca construir um painel de marketing baseado em IA que aproveite recursos como processamento de linguagem natural e análise preditiva e o poder da blockchain para fornecer uma estratégia de marketing autossuficiente.

A perspectiva é uma plataforma que evoluirá com melhor aplicação de IA, ganhando tração à medida que o ecossistema se ajusta e se reposiciona como um jogador dominante no mundo dos memes. Essa é uma trajetória de crescimento potencial que poderia levar o Shiba Memu a desafiar os líderes atuais das moedas meme, incluindo Dogecoin, Shiba Inu e FLOKI.

Não apenas o Shiba Memu irá gerar e autopublicar conteúdo de marketing, mas o painel de controle de IA foi projetado para otimizar o alcance ao público-alvo e transformar o feedback dos detentores de SHMU em insights para um crescimento adicional.

Quando o token SHMU for lançado em exchanges, os detentores poderão ganhar com recursos como fornecer liquidez e fazer staking de tokens. Fazer staking significa bloquear os tokens por um determinado período e, em troca, ganhar uma recompensa.

Por que comprar Shiba Memu durante a pré-venda?

Em meio ao crescente interesse e demanda por tokens de meme, poucos conseguem impulsionar o aproveitamento da blockchain e da IA da mesma forma que este token de meme de cachorro.

Conforme afirmado em seu whitepaper, Shiba Memu está buscando reformular completamente o cenário das moedas meme, graças a uma abordagem revolucionária que aproveita a Inteligência Artificial. A pré-venda poderá assim oferecer aos investidores interessados a oportunidade de se posicionarem antecipadamente, dado o potencial de mercado do projecto.

Essa perspectiva explica por que, apenas algumas semanas após a pré-venda do token, Shiba Memu ultrapassou US$ 2,3 milhões arrecadados de investidores. Com milhões de tokens SHMU já vendidos, é provável que a pré-venda aberta termine mais cedo do que o esperado, sugerindo que os investidores que procuram obter algum SHMU a preços baixos atuais poderiam fazer bem em comprar agora. Os tokens podem ser comprados usando BNB, ETH, USDT e BUSD.

Se estiver interessado em Shiba Memu, participe da pré-venda aqui.

Perspectiva de preço SHMU

O preço do SHMU passou de US$ 0,011125 e deve saltar para US$ 0,023275. Como acontece todos os dias às 18h GMT, o valor do meme aumentará a cada 24 horas até atingir US$ 0,0244. Em termos de valor do token, a pré-venda terá oferecido um aumento de preço de cerca de 120%.

Fatores que poderiam impulsionar o preço do SHMU no futuro incluem a demanda à medida que o token é lançado em exchanges e à medida que o painel de controle de IA melhora sua estratégia de marketing. Além disso, também é provável que o crescimento previsto para a IA contribua para a tração do Shiba Memu, uma perspectiva que atualmente tem levado a gigante de semicondutores Nvidia a alcançar altas.

Em outros lugares, uma perspectiva geral de alta do mercado de criptografia – se o ambiente regulatório e macro permitir – também determinará o desempenho do SHMU no longo prazo.

Para saber mais sobre Shiba Memu, visite o site.

