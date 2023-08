O índice CAC 40 está preso em uma faixa estreita: níveis-chave a serem observados

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice CAC 40 movimentou-se lateralmente após atingir um pico de 7.572 euros em abril deste ano. O índice foi negociado a € 7.331,5, valor que tem estado nas últimas semanas. Este preço está ~30% acima do ponto mais baixo de setembro do ano passado.

As preocupações europeias e chinesas permanecem

O índice CAC 40 tem estado numa faixa estreita nos últimos meses, uma vez que os investidores continuam preocupados com as economias europeia e chinesa. Os números económicos recentes mostraram que a economia chinesa está a abrandar a um ritmo mais rápido do que o esperado.

As importações e exportações chinesas caíram nos últimos meses. Da mesma forma, outras partes da economia, como a produção industrial, a produção industrial e as vendas no varejo, caíram recentemente.

Portanto, muitos economistas rebaixaram recentemente a estimativa da economia chinesa. O UBS rebaixou a previsão econômica do país para 4,8%, abaixo da estimativa de Pequim de 5,0%. Da mesma forma, JP Morgan, Citi e Goldman Sachs também rebaixaram a perspectiva.

A China é um mercado importante para muitas empresas do índice CAC 40. Por exemplo, marcas de luxo como LVMH, Kering e Hermes fazem a maior parte dos seus negócios na China. Da mesma forma, outros grandes constituintes como a Airbus, a STMicroelectronics, a Renault e a EssilorLuxottica têm a China como os maiores mercados.

Há também preocupações sobre a economia francesa à medida que a economia desacelera. Os dados mais recentes mostram que a economia está a abrandar, uma vez que a inflação permanece elevada. Tal como escrevi no índice DAX , a economia europeia está a assistir a preços mais elevados do gás natural liquefeito (GNL) devido a uma greve na Austrália.

As empresas europeias também enfrentam uma profunda crise de liquidez, uma vez que as taxas de juro permanecem teimosamente elevadas. Os dados publicados este mês mostraram que a oferta monetária na Europa caiu para o mínimo de vários anos.

As empresas com pior desempenho no índice CAC 40 em agosto foram Worldline, STMicroelectronics, Eurofins Scientific, Alstom, Stellantis, Renault e Dassault. Por outro lado, os melhores desempenhos foram Societe Generale, TotalEnergies, Credit Agricole e Capgemini.

Previsão do índice CAC 40

O gráfico diário mostra que o índice CAC 40 movimentou-se lateralmente nos últimos meses. Permaneceu entre os importantes níveis de suporte e resistência em 7.070 euros e 7.508 euros. O índice moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o oscilador estocástico se aproxima do nível de sobrecompra em 80.

Portanto, o índice CAC 40 provavelmente permanecerá nesta faixa nos próximos dias. Mais ganhos serão confirmados se o preço ultrapassar a resistência de 7.508 euros. Uma quebra acima desse nível fará com que ele suba para o próximo nível a ser observado, que será de € 7.600.

