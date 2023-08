Previsão do preço do suco de laranja à medida que o furacão Idalia ganha impulso

A recuperação dos preços do suco de laranja ganhou força à medida que os investidores se concentravam nos acontecimentos na Flórida, o maior estado produtor dos Estados Unidos. Dados do TradingView mostram que os preços saltaram para US$ 3,20 na terça-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de US$ 3,31. Subiu mais de 60% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Preocupações com o furacão Idalia

O maior catalisador para os preços do suco de laranja é o furacão Idalia. De acordo com relatos da mídia, o furacão atingirá a Flórida como um evento de categoria 4 mais forte do que o esperado. Ao mesmo tempo, espera-se que provoque uma tempestade mais forte do que o previsto.

Mais importante ainda, alguns relatórios dizem que o furacão trará um nível único de ventos prejudiciais e tempestades.

Os preços do suco de laranja tendem a ser altamente sensíveis aos furacões na Flórida, que é o maior produtor do país. Na verdade, os preços permaneceram numa forte tendência de alta depois de Irma em 2017 e Michael em 2018.

As fazendas de laranja são afetadas por furacões devido a inundações, ventos e danos às plantações. Ao contrário de outras culturas como milho e soja, as plantas cítricas demoram mais para crescer e produzir frutos.

Os dados mais recentes do USDA mostram que o estado produzirá 15,65 milhões de caixas de laranja. Se isso acontecer, será a produção mais baixa desde a temporada 1934-1935. Também será inferior aos 41,2 milhões de caixas produzidas na temporada 2021-2022.

O preço do suco de laranja também está sendo afetado por eventos climáticos que estão levando à redução da produção na América do Sul. A seca em curso levou até a uma grande crise no Canal do Panamá, que é uma rota importante para produtos alimentares.

Portanto, como já escrevi antes , as perspectivas para os preços do sumo de laranja são optimistas, à medida que o mundo enfrenta estes desafios. A procura de laranja permanece significativamente elevada à medida que a inflação nos EUA diminui e a taxa de desemprego cai.

Previsão de preço do suco de laranja

O gráfico de 4 horas mostra que os preços do suco de laranja têm apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Ele subiu acima do importante nível de resistência de US$ 3,10, o ponto mais alto em 27 de julho. O suco de laranja saltou acima da média móvel de 25 e 50 dias e do suporte em US$ 2,86.

Portanto, a perspectiva para o suco de laranja é otimista, com a meta inicial a ser observada em US$ 3,32, o máximo acumulado no ano. Um movimento acima deste nível abrirá a possibilidade de subir para US$ 4.

