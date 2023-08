A agonia e a ironia das importações recordes de GNL russo pela UE

Desde o início de 2022, o mundo está submerso numa tragédia infeliz e contínua.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem diminuído e diminuído, mas os combates continuam a intensificar-se.

Com Putin pouco disposto a ceder um centímetro e com a Ucrânia a ser abastecida com armamento de última geração e apoio militar de membros da NATO, não há à vista um fim óbvio para o conflito.

As ações do Kremlin suscitaram a ira do bloco da NATO liderado pelos EUA, bem como de outras nações, com a Rússia a ter de suportar sanções brutais numa tentativa de forçá-la a afrouxar o seu controlo sobre a Ucrânia.

A ironia

Apesar da aplicação de sanções severas e das suas críticas aos países que recebem produtos energéticos russos como “financiando a guerra da Rússia” na Ucrânia, a UE está no bom caminho para comprar quantidades recorde de GNL russo este ano.

Isto apesar de, em Maio de 2022, a UE ter declarado planos para eliminar gradualmente todos os combustíveis fósseis russos até 2027.

A Global Witness, uma ONG internacional criada em 1993 com escritórios em Londres e Washington DC, divulgou um estudo desconcertante que mostra que as nações europeias compraram GNL russo no valor de 5,3 mil milhões de euros nos primeiros sete meses de 2023.

Em termos de volume, as importações de GNL da Rússia aumentaram de 15 milhões de metros cúbicos em Janeiro-Julho de 2022 para 22 milhões de metros cúbicos no período correspondente durante o ano em curso, marcando um aumento meteórico de 40% em termos homólogos.

Na verdade, a Espanha e a Bélgica (sendo Bruxelas em grande parte considerada a sede do poder da UE) foram o segundo e o terceiro maiores compradores de GNL russo em todo o mundo.

Nos primeiros sete meses do ano, a Espanha comprou 18% das exportações de GNL da Rússia, enquanto a Bélgica comprou 17%.

Juntas, estas duas nações compraram 35% do fornecimento da Rússia, enquanto a China foi o maior comprador, com 20%.

A França foi o terceiro maior comprador europeu e consumiu aproximadamente 11% dos suprimentos russos.

Incrivelmente, de acordo com analistas da Global Witness, a UE é agora responsável por comprar 52% de todas as exportações fornecidas à Rússia, contra 49% em 2022.

Esta percentagem foi ainda mais baixa, de 39% em 2021, sugerindo que à medida que a guerra avançava, a Europa estava numa onda de compras, pelo menos em termos de GNL russo.

Por sua vez, a Rússia é o segundo maior fornecedor de GNL à Europa, com 16% das importações, atrás apenas dos EUA.

O documento observa que as importações globais agregadas de GNL aumentaram em relação ao ano anterior, mas aumentaram apenas 6%, o que implica que as compras europeias de GNL russo podem ter impulsionado grande parte deste aumento do comércio.

O mesmo artigo citou Jonathan Noronha-Gant, ativista sênior de combustíveis fósseis da Global Witness, que argumentou:

…as capitais nacionais (europeias) estão a comprar mais GNL à Rússia do que antes da guerra…Enquanto os países europeus condenam a guerra, estão a colocar dinheiro nos bolsos de Putin.

O Financial Times citou Noronha-Gant dizendo:

…(países) trabalharam arduamente para se livrarem do gás fóssil russo apenas para substituí-lo pelo equivalente enviado.

Números CREA

De acordo com os últimos números do Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo (CREA), datados de 27 de agosto de 2023, a UE tem sido o maior comprador de combustíveis fósseis russos (incluindo carvão, gás e petróleo) desde o início da guerra em fevereiro. 2022.

O bloco comprou 162.030 milhões de euros em combustíveis fósseis durante o período, enquanto a China ocupa um distante segundo lugar, com 101.284 milhões de euros.

Durante 2023 (que está incluído nas estatísticas acima), esta tendência mudou, com a China a comprar 42.286 milhões de euros de combustíveis fósseis russos e a UE a comprar 21.067 milhões de euros.

No entanto, dividindo estes dados pelos valores populacionais disponíveis no Worldometer, em termos de euros, a UE importa quase 1,6 vezes mais do que as compras russas da China per capita.

“Como a Europa está financiando a guerra de Putin”

Copy link to section

Em agosto de 2022, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, argumentou que,

Cada barril de petróleo russo que a Índia obtém contém uma boa porção de sangue ucraniano.

Respondendo ao desenvolvimento mais recente, Palki Sharma, apresentador do Vantage com Palki Sharma no Firstpost em um episódio intitulado “Como a Europa está financiando a guerra de Putin”, afirmou:

Até ao ano passado, a Europa importava muito pouco GNL…mas depois da guerra vieram as sanções. Os países europeus decidiram parar de comprar petróleo russo…. mas isso é apenas metade da história. Depois de proibir o petróleo russo, a Europa começou a comprar GNL russo, e muito dele… culpar a Índia e a China por (comprar) petróleo russo. Assim, o fundo de guerra de Putin continua a aumentar, mas acontece que a Europa está a fazer o mesmo. A este ritmo, a Europa poderia gastar 10 mil milhões de dólares no gás russo este ano. Agora, para lhe dar algum contexto, o orçamento de defesa da Rússia é de cerca de 100 mil milhões de dólares e a Europa está a pagar 10 por cento desse valor pelo gás russo…eles estão efectivamente a financiar a guerra de Putin.

Por extensão, o total das importações russas de combustíveis fósseis pela UE desde o início da guerra, de acordo com os dados do CREA, seria equivalente a aproximadamente 1,7 anos do orçamento de defesa da Rússia.

A verdade é que a Europa continua totalmente dependente dos combustíveis fósseis russos, especialmente antes do Inverno.

Para esclarecer, a dependência pode ser mútua, com parcerias históricas ligando estreitamente a UE e a Rússia.

Para esclarecer este ponto, o FT citou Alex Froley, analista de GNL do ICIS, que afirmou:

…mas, em última análise, a Europa não conseguiu encontrar outros fornecedores e a Rússia outros compradores.

Curiosamente, um relatório recente da RFERL observou que a Bulgária é actualmente o terceiro maior comprador de petróleo russo no mundo.

Ano após ano?

Copy link to section

Gostaria de levar os leitores de volta a um artigo anterior intitulado “A Itália pode reviver a economia em dificuldades com rublos russos?”, onde foi observado:

Temendo que a Rússia pudesse parar de fornecer gás ao país a qualquer momento, as autoridades italianas lutaram para encher os tanques de armazenamento de gás antes do inverno, enquanto as falhas de segurança no caso dos gasodutos Nord Stream apenas serviram para aumentar a urgência. 90,7% da capacidade de armazenamento de gás do país foi preenchida em Outubro de 2022, contra um mínimo recorde de 30,9% em Abril de 2022…Deve-se notar que, embora a Itália esteja determinada a minimizar o controlo da Rússia sobre a sua segurança energética, os níveis de armazenamento de gás de Abril de 2023 caiu para 58,6%, o que pode mais uma vez pressionar o país mais perto do inverno.

Além da Itália, outros países europeus parecem ter sentido o calor no inverno também, com a UE notando no início deste mês,

Encher as nossas capacidades de armazenamento de gás antes do inverno ajuda-nos a preparar-nos para possíveis novas interrupções e cortes no fornecimento de gás. A Europa já está preparada para o próximo inverno.

Os países da UE parecem ter adquirido volumes recorde de GNL russo para reabastecer os reservatórios no período que antecedeu o inverno, tendo atingido 90% da capacidade, muito antes da meta de 1 de novembro.

Em junho de 2022, a UE estabeleceu uma meta vinculativa de 90% para arquivar instalações de armazenamento antes de 1 de novembro de cada ano.

Esta tendência muda bem para uma citação de Henning Gloystein, Diretor de Energia, Clima e Recursos do Eurasia Group publicada pelo FT,

Se não reduzirmos estruturalmente o consumo de gás em 10 a 15 por cento, corremos o risco de repetir esta corrida [pelo abastecimento] todos os anos.

Isto implica que, sem mudanças radicais no sistema energético europeu, os países da UE provavelmente continuarão a exigir combustível fóssil russo todos os invernos para evitar a escassez de gás e cumprir as metas acordadas.

No entanto, na prática, quaisquer medidas transformadoras deste tipo podem revelar-se extremamente desafiadoras e normalmente exigiriam a aprovação do Parlamento Europeu para se tornarem operacionais.

Ao mesmo tempo, os países da UE estão a comprar volumes recordes de GNL ao Kremlin e, em grande parte, não parecem concordar na questão da Rússia.

Por exemplo, o mergulho profundo acima na relação de amor e ódio da economia italiana com os rublos também observou:

(Espanha) que registou um pico de importações de GNL russo recentemente, em Abril de 2023, com mais de 6.500 GWh… as reexportações de GNL russo para a Europa revelaram-se altamente lucrativas.

No artigo, os leitores interessados podem encontrar mais detalhes sobre os desafios enfrentados por vários membros da UE em relação ao abastecimento russo e à questão vital da segurança energética.

Nesta conjuntura, os ambiciosos planos da UE para eliminar os combustíveis fósseis russos do seu cabaz energético e a realidade da situação parecem bastante distantes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.