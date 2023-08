A competição entre os tokens meme está apenas começando. Os investidores têm um dia e algumas horas para comprar os tokens Shiba Memu (SHMU). Após isso, o espaço dos memes terá um novo concorrente com uma nova abordagem de inteligência artificial, o SHMU. Isso ocorre mesmo com o lançamento do Shibarium, que está vendo uma atividade aumentada para o rival Shiba Inu. A pré-venda do SHMU, lançada aproximadamente dois meses atrás, arrecadou $2,38 milhões. Os investidores podem comprar o token antes do término da pré-venda no site da empresa.

Shibarium aumenta atividade de transações para Shiba Inu

Copy link to section

Por muito tempo, a ponte Shibarium permaneceu como um sonho distante. A blockchain de Camada 2 para o Shiba Inu tem sido saudada como um possível agente transformador. O Shibarium introduz novos casos de uso para o Shiba Inu e tokens do ecossistema. O metaverso, DeFi e jogos da web 3.0 estão entre os casos de uso esperados. O Shibarium também aumentará a escalabilidade do Shiba Inu ao reduzir as taxas de gás e as transações dispendiosas. Essas taxas são incorridas na camada principal de Camada 1, o Ethereum.

O sonho de um ecossistema robusto e valioso para o Shiba Inu está em andamento. A ponte se tornou completamente funcional na segunda-feira, após contratempos iniciais logo após seu lançamento em 16 de agosto.

A empolgação em torno de um Shibarium funcional agora é evidente. O Shibarium registrou mais de 599.000 transações, com tempo médio de bloqueio de 5 segundos. O total de endereços de carteira é superior a 431.700 e continua aumentando.

Os analistas acreditam que, com o lançamento do Shibarium, o Shiba Inu deverá crescer massivamente. Isso poderia fazer com que o valor da criptomoeda meme e dos tokens do ecossistema disparasse. Enquanto isso, Shiba Memu está de olho em um espaço neste espaço de memes, com uma pré-venda rápida mostrando demanda.

Por que Shiba Memu?

Copy link to section

Os investidores têm se inscrito no Shiba Memu devido ao seu caso de uso em inteligência artificial. Como você deve saber, a IA quase se tornou uma palavra da moda neste ano. Combinado com o rótulo de meme viral, a IA faz com que os investidores queiram ter uma parte do Shiba Memu conforme a pré-venda chega ao fim.

Essencialmente, Shiba Memu será um projeto de automarketing. A IA pode ler, interpretar e melhorar as ideias de marketing para se autopromover. Faz isso sem depender de intervenção humana, tornando o projeto sustentável e único. No futuro, Shiba Memu aspira se tornar uma poderosa potência de marketing.

Mais ainda, os investidores têm procurado novas formas de expressão através da blockchain e da criptografia. Shiba Memu apresenta um painel de IA onde os usuários podem interagir com o robô. Os usuários podem fazer perguntas, dar ideias e aprender sobre as novidades em publicidade criativa.

Com os aplicativos acima, Shiba Memu não é apenas um projeto de meme, mas também um caso de uso do mundo real. Isso poderia dar ao token uma vantagem sobre concorrentes como Shiba Inu.

A pré-venda de Shiba Memu e o valor do token aumentam

Copy link to section

A pré-venda do Shiba Memu ocorrerá em oito semanas, faltando apenas um dia e algumas horas. Um aspecto único da pré-venda é que o token aumenta diariamente às 18h GMT. Por exemplo, a pré-venda começou com apenas US$ 0,011125 no valor SHMU. O valor atual do SHMU é de US$ 0,024175, com a pré-venda terminando ao preço de US$ 0,0244.

O aumento consistente no valor é semelhante ao movimento de tokens meme. Isso proporciona aos investidores uma sensação do token antes de possíveis aumentos de preço quando ele for listado em exchanges. Os investidores iniciais também poderão reivindicar tokens com um valor mais alto quando a pré-venda encerrar.

Você deve investir no Shiba Memu agora?

Copy link to section

O Shiba Memu está em contagem regressiva para o fim da pré-venda. Os investidores têm uma última chance de investir antes que a pré-venda termine e o token se prepare para ser listado.

Pela história, a maioria das criptomoedas meme registra movimentos significativos após a listagem. O valor do Shiba Memu poderia aproveitar essas tendências para aumentar rapidamente após a listagem. Portanto, comprar SHMU na pré-venda faz mais sentido do ponto de vista de investimento.

Save