Lufthansa Airlines lança programa de fidelidade NFT na Polygon Network

Um dos maiores grupos de companhias aéreas da Europa, a Deutsche Lufthansa AG (ETR:LHA), lançou seu programa de fidelidade NFT na Polygon Network. Os passageiros poderão usar a rede blockchain para converter suas experiências de viagem em NFTs, que podem ser usados para ganhar recompensas como milhas e passes de business lounge.

Em 31 de agosto, o Lufthansa Innovation Hub, a divisão de inovação digital da companhia aérea, e o Miles & More, o programa de passageiro frequente da companhia aérea, lançaram o aplicativo para smartphone Uptrip.

Programa de fidelidade NFT da Lufthansa Airlines

De acordo com o comunicado da companhia aérea, os usuários do aplicativo Uptrip podem escanear seus cartões de embarque e trocá-los por cartões comerciais NFT. Os usuários devem, no entanto, vincular suas carteiras de criptomoedas ao aplicativo para cunhar e transferir seus NFTs Uptrip.

Os passageiros se tornarão elegíveis para benefícios como upgrades de aeronaves, acesso a salas VIP de aeroportos, status de passageiro frequente ou pontos de prêmio à medida que cumprirem coletas específicas de NFT.

Um executivo do Lufthansa Innovation Hub chamado Kristian Weymar afirmou no anúncio que o Web3 ainda está em sua infância e que os usuários estão fascinados, mas hesitantes em se aprofundar. Weymar enfatizou que o esforço visa aumentar a acessibilidade do cliente do Web3.

De acordo com Christopher Siegloch, chefe de desenvolvimento de programas da Miles & More, tem havido muito interesse na Uptrip. Mais de 20.000 pessoas se inscreveram, de acordo com o comunicado da companhia aérea, e 200.000 cartões comerciais NFT foram produzidos.

A Lufthansa manifestou interesse em usar tecnologias Web3 em suas operações no início deste ano e parece comprometida em ver sua visão ganhar vida após o acordo do programa de fidelidade com a Polygon.

A Lufthansa não é o único grupo de companhias aéreas que demonstrou interesse na Web3. Em 2022, a maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, Emirates, anunciou que começaria a aceitar pagamentos em Bitcoin e também lançaria NFTs. Várias outras companhias aéreas, incluindo o aeroporto internacional venezuelano, anunciaram que aceitam pagamentos em Bitcoin.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.