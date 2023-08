Previsão USD/JPY: sinal forex antes dos dados PCE e NFP dos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/JPY oscilou na quinta-feira, enquanto os comerciantes aguardavam pelos importantes números económicos do Japão. Ele estava sendo negociado a 146, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 147,25.

Dados fracos dos EUA e do Japão

Os EUA e o Japão publicaram números económicos relativamente fracos esta semana. Na quinta-feira, dados da agência de estatísticas do Japão revelaram que a produção industrial caiu 2,0% em Julho, depois de ter crescido 2,4% no mês anterior. Esse declínio foi pior do que a estimativa mediana de -1,4%.

Do lado positivo, a agência de estatísticas espera que a produção industrial aumente 2,6% e 2,4% em Agosto e Setembro. Outro relatório mostrou que as vendas no varejo do país aumentaram 6,8% em julho, melhor que os 5,4% esperados.

Entretanto, os investidores migraram para as obrigações japonesas em Julho, à medida que o banco central ajustava o seu programa de controlo da curva de rendimentos. Eles adquiriram títulos no valor de mais de 425 bilhões de ienes depois de se desfazerem de 275 bilhões no mês anterior.

Os investidores estrangeiros também continuaram a abandonar as ações japonesas. Eles venderam ações no valor de mais de 603 bilhões de ienes depois de terem vendido 740 bilhões em ações no mês anterior. Estas ações explicam porque é que o iene japonês enfraqueceu recentemente.

A taxa de câmbio USD/JPY também reagiu aos números económicos relativamente fracos dos Estados Unidos. O valor da confiança do consumidor, observado de perto, caiu em Agosto, depois de ter aumentado nos dois meses anteriores.

Outro relatório revelou que o número de vagas de emprego nos EUA caiu para o mínimo de 2021 em julho. Tal como escrevemos neste artigo , os dados da ADP revelaram que a economia criou 177 mil empregos em agosto, um declínio acentuado em relação aos 320 mil que criou em julho.

Olhando para o futuro, as próximas notícias sobre o par USD/JPY a serem observadas serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA e das despesas pessoais do consumidor (PCE).

Previsão USD/JPY

A taxa de câmbio USD/JPY tem apresentado tendência de alta nos últimos meses. No gráfico de 4 horas, o par formou uma linha de tendência ascendente mostrada em preto. Esta linha de tendência conecta os níveis mais baixos desde 7 de agosto.

O par formou um padrão de topo triplo em 146,61, os pontos mais altos desde 17, 22 e 28 de agosto. Também está se consolidando nas médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) se moveu abaixo do ponto neutro de 50.

Portanto, o par provavelmente terá um rompimento de baixa nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível a observar será 144,60, o nível mais baixo em 23 de agosto.

