USD/KRW: Won sul-coreano oscila após dados fracos de vendas no varejo

A taxa de câmbio USD/KRW movimentou-se lateralmente na quinta-feira, uma vez que os investidores refletiram sobre os números económicos relativamente fracos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O par estava sendo negociado em 1.320, onde tem estado nos últimos dias. Este preço está alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 1.344.

Dados fracos dos EUA e da Coreia do Sul

O par entre dólar e won sul-coreano permaneceu sob pressão após uma série de números econômicos fracos dos EUA publicados esta semana. Na terça-feira, dados revelaram que a confiança do consumidor americano caiu em Agosto, depois de ter aumentado nos dois meses consecutivos anteriores.

Outro relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS) revelou que as vagas de emprego no país caíram para o nível mais baixo desde 2021 em julho. Um PD disse que os empregos no sector privado não agrícola do país chegaram a 177 mil em Agosto, um declínio acentuado em relação aos 324 mil do mês anterior.

Dados adicionais revelaram que a economia americana expandiu 2,1% no segundo trimestre, inferior à estimativa anterior de 2,4%. O défice comercial dos EUA também disparou para mais de 91 mil milhões de dólares em Julho.

Portanto, estes números significam que a Reserva Federal provavelmente decidirá interromper os aumentos das taxas de juro na próxima reunião de Setembro. Os próximos dados económicos importantes dos EUA a observar serão as despesas de consumo pessoal (PCE) e as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA.

Como escrevi neste artigo , os analistas esperam que o PCE principal suba para 3,3% em julho, enquanto o PCE principal salte para 4,2%. Esperam também que os próximos dados do NFP revelem que o mercado de trabalho americano abrandou ligeiramente em Julho.

O par USD/KRW também reagiu a outro conjunto de dados económicos fracos da Coreia do Sul. Segundo a agência de estatísticas do país, a produção industrial caiu 8% em Julho, depois de ter caído 5,9% no mês anterior. Este declínio foi mais acentuado do que a estimativa mediana de 5,2%. As vendas no varejo da Coreia do Sul caíram 3,2% em julho.

Análise técnica USD/KRW

Gráfico USD/KRW por TradingView

Escrevi recentemente sobre o USD/KRW quando a Coreia do Sul publicou os dados fracos de exportações e importações. No gráfico de quatro horas, vemos que o dólar em relação ao won sul-coreano se movimentou lateralmente nos últimos dias. Neste período, deslocou-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos.

O Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de alta. Portanto, o par provavelmente permanecerá nesta faixa nos próximos dias. Os principais níveis de suporte e resistência a serem observados serão 1.316 e 1.328.

