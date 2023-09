O mercado de criptomoedas permanece indeciso, com o Bitcoin perdendo o ímpeto induzido pela Grayscale e caindo mais de 4% nas últimas 24 horas, para US$ 26.081. Enquanto isso, os participantes continuam a procurar projetos lucrativos com tokenomics promissores, enquanto aguardam a próxima alta do mercado.

Os entusiastas da criptomoeda buscam ativos exclusivos que prometem algo novo. Chancer ($CHANCER) está entre os recém-chegados que estão causando agitação no setor de ativos digitais. Continua a atrair fãs com a sua plataforma de apostas descentralizada que permite aos utilizadores expandir os limites do que as casas de apostas oferecem.

Os usuários do Chancer podem personalizar seu mercado de apostas, definir probabilidades e escolher com quem competir no cenário global. Você pode apostar em eventos imaginativos, inclusive quando seus artistas favoritos lançarão uma nova música ou na expectativa de vantagem do Bitcoin para superar a barreira de US$ 30 mil.

Chancer – um projeto único no mundo criptográfico

Chancer ingressa no setor de criptomoedas e parece marcar todos os requisitos que o tornam um investimento digno de nota. Os criadores desenvolveram um projeto para transformar a indústria de apostas de US$ 80 bilhões usando blockchain.

Com o slogan “Seu jogo, suas regras, suas probabilidades”, Chancer apresenta uma oportunidade lucrativa para investidores em criptomoedas, considerando o foco do projeto na descentralização. Os jogadores podem criar um mercado de apostas, lançar uma transmissão ao vivo e convidar participantes interessados em todo o mundo.

A rede usa o token $CHANCER para facilitar as apostas. A altcoin possui diversas utilidades para garantir o engajamento na plataforma de jogos.

Incentivos que os titulares de $CHANCER desfrutam

Você pode usar o token $CHANCER para participar de jogos de apostas de outros membros da comunidade para se divertir e desfrutar de prêmios impressionantes. De acordo com o site deles, Chancer transforma a forma como prevemos eventos e compensamos os jogadores.

A altcoin permite que indivíduos criem jogos de aposta ao vivo de forma fácil na plataforma. A funcionalidade de transmissão ao vivo do Chancer permite que os participantes criem jogos em tempo real. Além disso, os detentores de $CHANCER recebem vários descontos, tornando a plataforma mais econômica para os usuários regulares.

Os detentores de $CHANCER que fazem staking ganham mais renda ao longo do tempo, garantindo ativos adequados para os traders que utilizam a plataforma. Além disso, os usuários com previsões precisas recebem mais tokens, incentivando o envolvimento na rede Chancer.

Você deve investir no Chancer?

O Chancer representa uma oportunidade de investimento lucrativa para investidores em criptomoedas e apostadores interessados em renda passiva. Os apostadores têm controle total com essa nova forma de apostar. Além disso, a plataforma continua a registrar um crescimento impressionante, levantando mais de $1,6 milhões na pré-venda.

Chancer quer ser um projeto de longo prazo com retornos sólidos, considerando sua utilidade no mundo real no mercado de jogos de azar de bilhões de dólares. Além disso, os desenvolvedores podem se beneficiar da construção dos mercados Chancer.

O Chancer incentiva os criadores de jogos com $CHANCER, que permanece pronto para um impressionante crescimento de valor à medida que a plataforma de jogos descentralizada se expande.

O Chancer tem prosperado no meio do atual inverno das criptomoedas, e um amplo rali do mercado verá o token disparar, tornando-o um candidato ideal para a próxima alta do mercado. Você pode entrar cedo para aproveitar preços com desconto e várias promoções generosas.

